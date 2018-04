Jan Tománek

Včera jsem si přečetl, že Karlštejn čeká “rozsáhlá rekonstrukce” za 95 milionů. Říkal jsem si, co se dá asi v dnešní době opravit za 95 milionů... Jak se ukázalo, tak z té velké “investiční slávy” platí 85% Evropská unie - asi už se déle nemohli dívat, co se u nás děje s památkami. Když odečteme z 95 milionů dotaci EU, tak Český stát dal do opravy naší největší památky po mnoha letech úctyhodných 14 milionů. Nedávno jsme sami dělali rekonstrukci na starém domě - většinu svépomocí - a stálo nás to na dva miliony. Dokážu si tedy představit, jaké žalostné nic se dá udělat v dnešní době na zanedbané kulturní památce rozměrů Karlštejna za 95 milionů.Mám rád srovnání - protože jen díky němu dokáže člověk získat alespoň nějaký odstup.V Hradci králové opravují fotbalový stadion za 500 milionů - jen oprava západní tribuny bude stát 270 milionů. Stadion na Bazalech - 267 milionů, Pardubice oprava stadionu 350 milionů… a to bylo jen několik prvních kliků na Googlu na doraz “rekonstrukce stadionu”. Rekonstrukce D1 - celkem 22 úseků - každý z pár kilometrových úseků za cca 2 miliardy korun. Některé úseky budou patrně levnější, takže finální cena bude “jen" 19 miliard - tedy 19 tisíc milionů!Ale zpět ke Karlštejnu. Poslední rekonstrukce, kterou jsem dohledal byla v období 1998 - 2005 a jak tehdy říkal kastelán Karlštejna nadšeně “...a tyto rozsáhlé opravy si vyžádaly astronomickou částku 50 milionů korun”.Když si to shrneme, za posledních dvacet let do naší největší kulturní památky, kterou nám závidí celý svět a je zdrojem ohromných příjmů z turistického ruchu, investoval stát 65 milionů korun. Není nad národ, který si váží svého děditství a kultury.ANO, už je líp a jak se zdá, bude ještě lépe. Teď budou totiž pomáhat i Komunisti, kteří mají s opravou památek velké zkušenosti a čtyřicetiletou tradici...