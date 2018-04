Jan Tománek

Pražští radní se včera shodli, že se Libeňský most zbourá... V devadesátých letech koupila italská mafie mnoho pražských domů - za pár milionů na ruku v divoké privatizaci. Skvělá pračka na peníze. A ty domy záměrně neopravovali, neinvestovali do nich a nechali je chátrat. Nikdo nemůže přeci vlastníka nutit svůj dům opravit. Dům se pak musí strhnout a na jeho místě postaví developer budovu novou s miliardovými zisky...Asi se shodneme na tom, že hlavním účelem mafie je hromadit peníze a moc. Není to jistě bohulibé, ale je to čistě a jasně nastavené. Oproti tomu účelem námi zvoleného zastupitelstva je SPRAVOVAT, STARAT SE a ZVELEBOVAT. Jejich účelem není jednat pro své vlastní zájmy, ale pro zájem města a občanů, kteří je zvolili - a je jedno, jestli je to stát, nebo hlavní město Praha. Ač na to rádi zapomínají, oni jsou POUZE našimi zaměstnanci.To se ale evidentně v případě pražských radních neděje. Naproti tomu nechali svou nečinností a lajdáctvím historicky jedinečký kubistický Libeňský most schátrat tak, že je ho potřeba strhnout, nebo nákladně opravit. Hlavně rychle a bez jakékoli architektonické soutěže.Radní za ANO s ČSSD v čele s panem Dolínkem se tedy shodli na demolici - na vzdory Pražanům, odborníkům a architektům. V čele s tím stejným panem Dolínkem, který je jako radní za dopravu za stav mostu a jeho letitou NEopravu zodpovědný!Ale pozor -nechal se slyšet Dolínek.Jistě, sprostá lež už dnes není lží, ale drobnou nepravdou a zkorumpovaný a neschopný politik je pouze řádně placený člen zastupitelstva.