Jan Tománek

Kalkul a vypočítavost jak na sebe strhnout pozornost - jak jsem se všemožně dočetl? Ne! Osobní statečnost, které ze srdce tleskám - dnes už totiž říkat pravdu je opět statečné. Pojďme už na chvíli nechat hloupých řečí o tom, jak sluníčkáři mají problém přijmout výsledky demokratických voleb, jak je v pořádku nechat promlouvat ruskou propagandu jako “další alternativní pravdu”, jak se obměňují důležití lidé ve státní správě a o všem rozhoduje bývalý estébák se svými kamarády a my mu ještě přispíváme z našich daní na jeho byznys.Můžete tomu říkat jak chcete, ale šroub nesvobody se opět přitahuje - hezky pomaloučku a za hudby zvyšování platů učitelům a zvedání důchodů. Ano, a skutečně je tu mezi lidmi příkop - ale je to v první řadě příkop morálky. Protože to, co se děje kolem nás, už nemůže nevidět jen slepý nebo hloupý anebo člověk, kterému to prostě vyhovuje a po vzpřímených zádech těch, co odmítnou kolaborovat, může lézt nahoru. Nastává opět čas těch, u kterých nerozhoduje um a znalosti, ale jen ta správná stranická knížka. Doba lidí kvalitativní kategorie B a C s rychlokvašenými tituly. Kolik z vás by chtělo, aby je operoval nedostudovaný zemědělec, ale když dělá ministra, evidentně to nikomu nevadí. Máme tu opět směšné vedení bez erudice v barvách jedné strany. U nedostudovaného lékaře je to rychlé - pacient prostě zemře. Stát a svoboda bohužel (nebo bohudík) umírá daleko pomaleji a málokdo to vidí. Ale konec je neodvratně stejný.Pozitivní je, že jim evidentně slušní lidé docházejí, protože obsadit každé uvolněné ministerské křeslo je kumšt a dokonce je těžké i naplnit hloupou kandidátku do senátu. A přitom je ten boj tak snadný - pomáháme jim všichni svou kolaborací. Kdyby Babišova média nikdo nečetl, tak jednoduše zkrachují, když jim všichni odmítnou dělat PR, grafiku, reklamy a vylepovat plakáty, nevyhrají volby a když herci odmítnou hrát v seriálech a pořadech TV Barrandov, skončí brzy i ta. Vše je jen v našich rukou. Pak tu zůstanou Babiš a Zeman sami, jako ten Jakešův pověstný kůl v plotě, a i ti s křivými zády odlezou zas někam jinam.Každá malá statečnost se počítá - ať už nekupovat pančované párky z konsorcia AB, neklikat na jím vlastněné portály, nebo jednoduše nevystupovat na koncertech, které platí. Nebo jen jednoduše říkat pravdu a nepodělat se, když vám kvůli tomu odejde sponzor. Není to lehké a často to bolí, protože na vaše místo čeká v řadě několik nových rychlokvašek. Ale věřím, že to má smysl, a když nás bude hodně, nebudou mít už kde další lidi brát.