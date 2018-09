Jan Tománek

Stále si slibuji, že budu psát o pozitivních věcech, ale ony se dneska prostě tak špatně hledají… Když jsme se před pěti lety přestěhovali do Prahy Radotína, učarovala nám hlavně blízkost přírody. Prošli jsme se s dětmi lesem za domem a pak ještě po břehu Berounky a bylo rozhodnuto. Deset minut vlakem do centra na Hlavní nádraží, lesy, řeka, ale přesto ještě Praha.Postupem let jsem ale začal zjišťovat, že to není jen okolí a příroda co dělá Radotín tak zvláštním a pro život příjemným místem.Pro děti a celé rodiny radnice organizuje každoročně velký Dětský den, neckyádu a desítky dalších akcí - vše převážně vlastními silami a pro všechny zdarma.Od té doby, co jsme se nastěhovali vyrostl v Radotíně Biotop, kam se chodí koupat celá Praha, staví se krytý bazén pro děti, rozšířila se kapacita školy a školky, aby stačila pro potřeby všech radotínských dětí, bude se stavět se nový parkovací dům a celé nové ambiciózní centrum Radotína. Děti na přechodu každé ráno hlídá policista…Lidé jsou tu spokojení a zdá se, že se to přenáší i na děti - ve škole jsem nezažil žádnou šikanu, výrostky s cigárem na zábradlí, hlasité opilce nebo někoho agresivního. Prostě v Radotíně je klid jako na americkém předměstí z hollywoodských filmů.Lidé to často berou jako samozřejmost - a asi by to tak mělo být všude, ale takhle to prostě jinde nevypadá a samozřejmé to vůbec není.Je to sice fráze, že ryba smrdí od hlavy, ale ono to kupodivu funguje i opačně - ona někdy od té hlavy i voní... ;-)Starostu Radotína Karla Hanzlíka jsem potkal před pěti lety. Tehdy jsem zjistil, že každoročně pro Radotínské děti pořádá lyžařský zájezd. Ne, že zaplatí z peněz daňových poplatníků nějakou externí firmu v rámci volební kampaně - ne! On sám jako bývalý pedagog s dětmi jezdí a děti se nadšené každoročně vracejí.Není náhodou, že je starostou už dvanáct let a lidé ho tu mají rádi a v každých volbách to dávají najevo. Jeho domovskou ODS tu volí stabilně v komunálních volbách 60-70% lidí, což bych řekl, že je celostátní unikát - volí ho tu totiž i babičky, které jsou jinak zapřísáhlé komunistky.A čím to je? Je to vlastně úplně snadné. Celá radnice totiž dělá jenom to, co by měli dělat všichni zastupitelé. Naslouchá lidem a snaží se být pro ně servisem a partnerem, aby se všem v Radotíně dobře žilo. Je to hloupá fráze, ale jde jim skutečně o rozvoj a blaho Radotína a nikoli jen o plané volební gesta a o tunelování státních peněz.A když jedu večer na kole kolem radnice, která je už dávno zavřená, ve starostově okně se svítí a on ještě pracuje.Máte taky takového starostu?Díky Karle!