Jan Tvrdoň

Víte, že když zadáte v ohrožení u bankomatu svůj PIN v opačném pořadí, přijede policie? Ne? Těžko věřit, že vám toto šokující odhalení uniklo, po internetu koluje už od roku 2007. Podobných zpráv jakoby od tvůrců pořadu Věřte, nevěřte můžete potkat nepřeberně. A to v kouzelném světě, kde je možné úplně vše. Vítejte v prostředí řetězových mailů, do kterého jsme se rozhodli v Demagog.cz pustit. A bez vás a vašich mailů to nedáme, takže si dovolíme požádat o jejich přeposílání.V posledních měsících začala média popisovat fenomén tzv. řetězových mailů. Tedy to, že si lidé prostřednictvím mailů posílají často smyšlené informace, poplašné zprávy, popř. články ze serverů, které toho mají s poctivou novinařinou společného asi tolik jako kazajka se svěrací kazajkou.Zdroj: Řetězový mail ( popsáno Hoax.cz ).Pastí zde číhá hned několik - čtenář se jen těžko může bránit manipulacím, které jsou vytrženy z času a prostoru. Mnohdy nenesou jméno autora, není jasné, kdy byly vytvořeny, neobsahují odkazy na zdroje, kde se čehokoli dopátrat. Zprávy navíc nezřídka přicházejí od jejich blízkých a přátel. Tím je zdánlivě zvyšována jejich důvěryhodnost. Celý fenomén se týká více starších osob, jak dokládá výzkum společnosti Seznam.cz a Centra prevence rizikové virtuální komunikace Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Podívejme se na některé příklady. Server Aktuálně.cz publikoval text, v němž přinesl vyjádření jednoho z autorů takových mailů. Ten v něm uvedl: „….” Au!Před časem jsme poprosili fanoušky našeho projektu, jestli by nám nemohli poslat nějaké takové maily, pokud jimi disponují. Přišlo jich asi 300. Po pročtení této nálože jsme měli chuť dívat se asi den do zdi. Výše zmiňovaný citát totiž není v žádném případě ojedinělý. Naopak - podobný jazyk obsahuje řada kočovných mailů. I po obsahové stránce si člověk pochutná.Mými oblíbenými se staly maily (řada se jich opakuje), které upozorňují na to, že vám někdo něco tají. Ideálně média. Tak si třeba představte, že je před vámi utajován zásadní projev Miloše Zemana z roku 2015, kde varoval před superholokaustem.Nejbizarnější na tomto mailu je, že v příloze samotné je přiložen záznam tohoto projevu, který je vytažen z vysílání České televize.Zdroj: Řetězový mail.Ta jej přenášela živě a na jejím webu je pochopitelně v úplném znění dostupný. Pokud vás nezačne bolet mozek už nyní, tak pokračujme. Utajování je natolik zásadní, že kompletní přepis projevu najdete např. na serveru iDNES.cz, což je jeden z nejčtenějších portálů na českém internetu. Zprávu o tomto projevu přinesla fakticky všechna česká média.Z podobného ranku pak lze zmínit ještě mail uvedený názvem. Mail obsahuje komentář Václava Klause ml. z roku 2015 ze serveru Novinky.cz (nejčtenější zpravodajský server v zemi), kde Klaus zveřejňuje každé pondělí své postřehy. Ten v mailu zmíněný je samozřejmě stále dostupný . Jediné příkoří, jež se Klausovi událo, bylo jeho zvolení do Poslanecké sněmovny. Že k tomu přispěly jeho pravidelné glosy, nelze jistě vyloučit.Pokud přejdeme zjevné pitomosti a spíše komické rámování, které ovšem plive často neoprávněně na média, můžeme najít řadu aktualit, co sytí vymyšlenými a lživými informacemi nejen k současným kauzám. Např. kolem prezidentských voleb se mailem šířily zaručené informace o spolupráci Jiřího Drahoše (někdy přezdívaný jako Ďábloš) s StB (výmysl - vyvráceno čistým lustračním osvědčením ). Stejná pomluva potkala Michala Horáčka a mohli bychom pokračovat.V předchozích měsících a letech se mohli šťastní příjemci zase dočíst, že Sobotkova vláda dala půl miliardy na integraci uprchlíků. Co na tom, že se do tohoto výběrového řízení nikdo nepřihlásil , takže reálně neproběhlo. No a věděli jste, že církevní restituce prošly hlasem trestně stíhaného poslance ODS? To jsem také nevěděl, protože to není pravda, hlasovalo pro ně 102 poslanců z 200. Tolik pro ilustraci.Tento krátký exkurz do světa, kde je možné, aby Baník porážel Barcelonu, jsme absolvovali z jediného důvodu. Kromě ověřování výroků politiků v různých debatách se chceme s Demagog.cz podívat i na fenomén řetězových mailů, sledovat ty největší výmysly (týkající se zejména politiky) a nabídnout čtenářům fakticky přesné informace. Pokud vám chodí některé zajímavosti, klidně se s námi podělte a posílejte je na info@demagog.cz No a tento text samozřejmě nezapomeňte POSLAT VŠEM SVÝM ZNÁMÝM :-)