Jana Hamplová

Cíle EU jsou zapomenuty, právo se stalo z nástroje spravedlnosti zbraní hromadného ničení dobrých vztahů, přátelství a spolupráce. Evropské peníze se staly legalizovanými úplatky a nástrojem vydírání. Brusel je diktátor. EU se zkrátka nachází ve fázi klinické smrti. Je jen otázkou času, kdy dodýchá. Uměle vytvořený útvar evropských zemí, které namísto spolupráce čelí díky hlupákům a sobcům ve svém čele(které tak jako tak jen przní ekonomiku), ztratil jakoukoli schopnost smysluplné existence. Skutečné evropské elity jsou všude jinde, než v Bruselu, a ty pseudoelity hrající si, někdy dokonce i bez relevantního vzdělání, na novodobou šlechtu, už dávno ztratily i obyčejnou lidskou soudnost a stud. O přirozené inteligenci nemluvě. Jsou arogantní, povýšení a verbálně agresivní, jak není po jejich.Další roky budou tedy nejspíše o tom, zda se Evropy ujmou lidé schopní a chytří a klinickou smrt zvrátí, nebo budeme dál poslouchat lidi schopné všeho, anebo…, a založíme evropské vztahy opět na vícestranných smlouvách s jasnými pravidly pro všechny zúčastněné. Protože jsou-li smlouvy, nemá nikdo „vedoucí úlohu strany“, ale je pouze jednou z rovnocenných smluvních stran. Tak by Německo nikdy nemohlo rozhodovat za všechny o pozvání muslimských okupantů, aby následně křičelo, že jsme mu povinni pomoci, a nedospělý Macron s manželkomatkou v zádech by nemohl mluvit tam, kde by měl mlčet, a nechat mluvit zkušené a moudré. A už vůbec by nemohly vzniknout zhovadilosti typu GDPR a podobné nesmysly v době, kdy Evropa hraje mnohem vyšší hru, než že se v době internetu (!!!) něco „vykecá“.. Ano, z toho Bruselu, který neodhalil podvody Řecka, který neumí umravnit Německo, a hlavně neumí uchránit evropské hranice před aktuální invazí středověku do naší krásné Evropy. Tedy toho Bruselu, který je nám momentálně úplně k ničemu. Mimo to, že stojí stamiliony, které platíme původcům toho všeho na platy, o jakých se špičkovým lékařům, vědcům a dalším ani nezdá. A že bez EU by skomíralo hospodářství? Copak se státy na ekonomické kooperaci neumí domluvit mimo EU? Potácí se snad Švýcarsko na pokraji bankrotu? Když nebudeme hospodářství ničit umělými regulacemi a dotacemi, má mnohem vyšší šance na přirozený růst, než má teď.. A že veškerý veřejný sektor je banda grázlů. Patrně podle sebe soudí všechny. Ale tak to prostě není – grázlů je stále menšina. Ale my máme zákony, kdy kvůli menšině lumpů musí většina slušných lidí trpět, a i kdyby se nám v Česku nelíbily, máme smůlu. Prý je mít musíme, protože Brusel to chce.Patří se tedy zeptat – kdože je to ten Brusel? Má sloužit nám, nebo my jemu? Brusel měl být jedno se sídel EU, kde by evropské státy spolupracovaly a společně nacházely lepší evropská řešení všeho. Dnes evropské státy nespolupracují, protože Brusel je rozděluje.Svou hloupostí, malostí, direktivností, formalismem a impotencí řešit skutečné evropské problémy. Chce učit Rusko, a neví se rady sama se sebou.