Jana Hamplová

Kauza H systému rozvířila dnes tak trochu letní stojaté vody. Nejvyšší soud je kritizován (neprávem), do státu se buší (právem), ale nic z toho lidem, kteří chtěli prostě jen bydlet, nepomůže. Je na místě se ptát - kolik to bude stát stát. Zoufale se tak hledá a formuluje řešení. Pravdu měl snad jen ten, který řekl, že se hledá nejlepší možné řešení z nejhorších. Ono řešení, byť nejlepší z nejhorších, však existuje. Nelze ho však hledat u soudu, a to ani u Ústavního. Řešení musí přinést stát, který v kauze H systému totálně selhal. Nedokázal zajistit spravedlnost poté, co pár lumpú okradlo důvěřivé lidi. Nechal je v tom, jedna skupina nedostala nic, druhá za obrovského úsilí a dalších peněz dostavěla v družstvu. A i ti teď mají o vše přijít.Z hlediska právního má argumentace NS ČR logiku, ať se to komu líbí nebo ne (je třeba zajistit, aby všichni podvedení dostali stejně),I když jde pouze o část postižených.Navíc je zde detail, který unikl, a to že konkursní správce (tedy "vyšší moc" = stát), dal k dostavbě družstvu zelenou. Tedy odpovědný je zde stát tak jako tak.Tím napraví tu hrůzu, kterou připustil (nemožnost léta dosáhnout spravedlnosti), dopředu se zbaví nároků, které by proti němu byly tak jako tak právem vznášeny a kterým bude čelit, ale hlavně -Dosáhlo by se tak potřebného - do konkursní podstaty by se dostala hodnota toho, co se chce získat vystěhováním lidí, protože by to na sebe převzal stát jako viník situace, a lidé by mohli v klidu spát. Jistě by pak ani neočekávali už žádné odškodnění, to by nechali těm, kteří nedostali nic. Byli by šťastni, že mají své domy. A ti druzí by dostali o to víc.Jediná námitka, kterou lze vyslovit, je to, že to tak zaplatíme vlastně všichni.Když jsme dokázali věnovat stovky bytů za hubičku páně Bakalovi, zachránit okradené, kterým H systém zničil život, bychom měli umět o to víc. Tedy tato platba státu by mi prostě nevadila. Podstatnější by pro mne byl vzkaz státu a této vlády - ano, naši předchůdci to nezvládli, ale my vás prostě vystěhovat nedáme. A i stát za své chyby musí platit, jakkoli tvrdě.Očekávám, že se tohoto tématu ujmou poslanci, senátoři i ministři vlády, a danou platbu podpoří.