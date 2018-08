Jana Hamplová

Rozvod je dnes běžná věc. A tichá, rozvádějí-li se dva lidé, kteří mají IQ. A proč je IQ předpokladem? Protože jen člověku, který má mozek, a zdůrazňuji, že nehovořím o vzdělání, dojde, že. Propírání špinavého prádla je ponižující, nízké a ubližující jak jemu, tak jí. Bez ohledu na to, kdo má pravdu. Jak hospodařili, jak si říkali v soukromí, co měli rádi v posteli, to patří jen a jen do jejich čtyřech zdí. Cokoli jiného je prostě podraz - i když se děje po rozvodu.Partnerský vztah je zkrátka opravdu jen těch dvou, a nikdo do něj nevidí a vidět nemůže. Pokud jeden z páru začne vytahovat na veřejnost detaily, ať pravdivé či nepravdivé, jeho důvody nemohou být jiné než nízké - pomsta, vydírání, v případě Petry Paroubkové patrně snaha ovlivnit volby svého ex manžela...Tedy vlastně pomsta, jen v jiné podobě.Zhrzené ženy jsou sice častější úkaz než zhrzení mužové, ale to nemění nic na tom, žeVyřčené slovo nevezmeš zpět ani párem volů, říkala mi babička, a tak si dávám velký pozor, abych to měla na paměti, když už se něco dere či kdy v minulosti dralo na jazyk. I když ten jazyk pěkně svrběl. Mozek zvítězil.Uvědomuje si Petra Paroubková, že vše, co se psalo a nyní píše, čte například i její dcera? Uvědomuje si, že se ocitá v kategorii Ivet Bartošových, tedy naivních a labilních osůbek, kterých nám může být jen líto? Petřina Óda na manžela dnes působí tragikomicky, a jen blázen před celým národem prohlásí už tehdy úsměvný výrok o sexy mozku za lež.Pokud měl Jiří Paroubek nelegální příjmy, a ona jako manželka s tím měla problém, měla odejít. Dokonce ani udat ho nemusela - byla přece manželka. Pokud by ale byla tak zásadová, měla jít na Policii. Tiše, v klidu, a nikoho tímto humbukem nevarovat. Jenže v době, kdy měl mít Jiří Paroubek nelegální příjmy, ona psala Ódu na manžela. A o jeho sexy mozku.Patrně chápete, že nechci hájit Jiřího Paroubka - je to člověk, kterého považuji už dávno (patrně od doby, kdy předcvičoval to podivné cvičení) za někoho z jiného světa, a věřím, že nebude zvolen.Ale, které snad mají jakž takž omluvu v šou byznysu, ale nemají co dělat v civilním životě. Ponižují oba bývalé manžele, baví národ, a žádný z těch dvou nevyjde jako vítěz, ale vždy jen jako trapná figurka. Proto gentlemani a dámy nic takového nedělají. Neslyšela jsem nikdy Radku Nečasovou ani jiné inteligentní ženy, co by něco podobného páchaly. Protože dámy mlčí.Proto jsem rovněž odsuzovala zveřejnění soukromých hovorů Petra Nečase a Jany Nagyové, protože zde podle mého názoru selhal v podobném případě stát. Jejich hádky byly jejich soukromou věcí. A zveřejněním se ničemu nepomohlo.Dámy a pánové, k něčemu je to dobré. Abychom si my všichni ostatní uvědomili, že nikdy nic podobného neuděláme, i kdyby náš manžel odešel za naší spolužačkou a manželka si nabrnkla kolouška. Je to jen naše, jakkoli bolestná, věc. Nikoho jiného. A pokud z toho veřejnou věc sami udeláme, koukněme se do zrcadla. neuvidíme sebe, ale zoufalce roku.Nebo taky obchodníka. Proč se tomu vyhýbat. Třeba prostě jen někdo nezaplatil, nebo jiný zaplatil víc.Děkuji, nechci.Je mi tedy vždy trapně za ty dotyčné. Vám taky?Ta cena, která se platí, je totiž důstojnost.