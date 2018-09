Jana Hamplová

"Táhni", řekla dnes prezidentovi České republiky maminka jednoho prvnáčka. Jsou ale věci, které se prostě nedělají. A to ani za předpokladu, že prezidenta této země z duše nenávidíte.Třeba proto, že nechce zkazit malým dětem první den ve škole. Ano, můžete říct, co letí éterem - prezidenta neměla škola zvát.Jenže - co když tam byli rodiče, kteří jeho přítomnost považovali za významnou událost už jen z titulu prezidentské funkce, kterou zastává? Nebo jim prostě nevadil? Takže kde je právo některých těch "trenýrkových" diktovat ostatním, co si o účasti prezidenta myslet? A kde je právo narušit všem dětem tak významný den? Nebylo to v tu chvíli důlůežitější, než tahat na půdu první třídy politické názory?Není u nás vyššího projevu neúcty, než když cizímu dospělenému člověku tykáme. A prezidentovi? To už je spíše vizitka úrovně oné tykající dámy, než onoho prezidenta.Zkrátka k princeznám, ať jsou jakkoli namyšlené, se nečuchá, jak praví název jedné pohádky. A prezidentům, ať jsou, jací jsou, se prostě netyká. Jako se netyká nikomu jinému, i když nás pěkně štve.Jak by se líbila oné mamince odpověď: "Táhni ty"ve stejném stylu?Na takovou úroveň komunikace přece nemůžeme přistupovat. Tedy ji ani budovat. A tady, při všem respektu k názorům oné maminky na prezidenta, na které má jistě právo, musím napsat, že v dané situaci se zachovala jako vulgární nevychovaná nána, která narušila první den ve škole svému i ostatním dětem. Jen proto, aby exhibovala. Což se jí tedy opravdu "podařilo". Ale každý inteligentní člověk musí zakroutit hlavou. A dokonce i ten, který, jak jsem zmínila, Zemana nenávidí.Protože vedle toho, že k princeznám se nečuchá, a prezidentům se netyká, dětem se nekazí radost. Ale to ta máma s červenými trenýrkami asi neví. Pak je otázkou, kdo tam na místě v danou chvíli lidsky selhal.