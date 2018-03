Jana Valdrová

V prezidentských volbách obdržela 1,67 procenta odevzdaných hlasů a čtvrté místo mezi kandidujícími muži zaujala Ksenija Sobčak. Od počátku neměla šanci a věděla to: prezidentská funkce si žádá tvrdého chlapa, který umí střílet medvědy, jezdit na koni, potápět se pro amfory, ukazovat lidu a jeřábům na obloze cestu...Žena mnoha povolání a talentů Ksenija Sobčak má i přes relativní mládí (narodila se v roce 1981) pověst zkušené političky a obratné řečnice, která se nenechá opít rohlíkem. Když se ji ve svém pořadu "Mužství - ženství" pokoušel moderátor a moralizátor Aleksandr Gordon prezentovat jako rozmazlenou dcerušku prominentních rodičů, Ksenija Sobčak jej usadila výčtem svých aktivit ve prospěch společnosti. Na Putinově čtyřhodinové konferenci se zeptala prezidenta na Navalného a na rovný přístup kandidujících do médií; prezident se dramaticky otázal publika, zda opravdu lid chce uvrhnout do nejistoty, a jméno Navalného přitom podle svého železného předsevzetí ani nevyslovil.Předvolební setkání političky s lidmi komplikovali prorežimní horlivci, jak to jen šlo: stávalo se, že dlouho pronajatý sál byl najednou odmítnut, prohlídka zvolených míst zrušena. Při jedné z exkurzí do nemocnic Ksenija Sobčak nečekaně strhla na chodbě podezřele vzdouvající se plakát a objevila mohutnou díru ve zdi, kterou před ní zakryli.Ksenija Sobčak umí dát ráznou odpověď na pokusy zkompromitovat ji politicky i osobně.Když ji v televizní debatě konkurent Vladimir Žirinovskij urazil, vchrstla mu sklenici vody do obličeje. V den voleb ji při rozhovoru, vysílaném do zahraničí, vzali doslova do kleští moderátor a moderátorka. Rozhovor s nimi proběhl následovně: na dotaz moderátora, jaké to je, kandidovat jako žena, odpověděla Ksenija Sobčak, že nejde o pohlaví, ale o témata. Otázku moderátorky o jejích šatech smetla poukazem na to, že je v politickém pořadu. Poté, co moderátor znovu nanesl téma specifik ženského pohlaví pro výkon funkce, sdělila mu Sobčak, že jeho dotaz je nekorektní - je to, jako by se tázal například na židovská specifika.V den voleb byla Ksenija Sobčak pozvána do prorežimního pořadu televize Channnel One Russia "Čas ukáže". Na otázku, zda nyní konečně uznává legitimitu voleb, když se jich sama zúčastnila, vysvětlila Ksenija Sobčak moderátorovi, že volby nespočívají pouze ve spuštění lístku do urny. Volby jsou proces, který trvá šest let a úzce souvisí s propagandou, kterou ostatně moderátor dobře zná, podotkla, a to včetně pečlivě organizovaného potlesku u něj ve studiu - jí lidé tleskají, aniž by jim někdo musel vydávat pokyn.Ksenija Sobčak studovala na Moskevské státní univerzitě mezinárodních vztahů a ve své diplomové práci srovnávala institut prezidenta ve Francii a Rusku. Mluví anglicky, francouzsky a španělsky. Patří k celebritám a nejbohatším ženám Ruska. Vedle moderování televizních reality show, vystupování v řadě jiných a tvorbě vlastních pořadů se podílela na filmovém dokumentu o svém otci, bývalém starostovi Petrohradu, jenž pomohl V. Putinovi k významným postům, publikovala knihy o svém životě "lvice salónů" a od roku 2011 se angažuje proti falšování voleb. V roce 2012 byla v jejím bytě provedena policejní prohlídka na základě udání, že v bytě žije člen opozice; Sobčak prohlásila vpád do soukromí za ukázku bezpráví ruského státu a otevřeně podpořila politickou reformu. V březnu 2018 oznámila Ksenija Sobčak společně s politikem Dmitrijem Gudkovem založení protiputinovské liberální strany Občanská iniciativa.Názory na K. Sobčak jsou protichůdné. Avšak jedno je jisté: vůči Putinovi představuje hlasitou opozici. Zatímco se prezident vyhýbá heslům "svoboda" a "pravda" jako čert kříži, Ksenija Sobčak jimi v mimořádně nerovných podmínkách voleb získala přes milión dvě stě tisíc hlasů. Ksenija Sobčak se vyjadřuje jasně a věcně na rozdíl od prezidenta, který podle jeho slov z 18. března žádné reformy a kádrové změny neplánuje, ale zapřísahá se, že "budeme všichni spolu myslet na budoucnost a intenzívně pracovat v zájmu Ruska", neboť "nás čekají složité, nejednoduché úkoly" (této figuře se říká pleonasmus a znamená nadbytečné opakování téhož).A na rozdíl od prezidenta, jehož 18. března v přímém přenosu televize Channel One Russia potěšilo sdělení, že je "sběratel zemí", Ksenija Sobčak požaduje ukončení vojenských konfliktů a podporuje sankce USA za Krym, "pokud bude USA rozlišovat mezi vládou Ruska a obyčejnými lidmi". Čas ukáže (na rozdíl od stejnojmenného pořadu ruské televize, který ve skutečnosti neukáže nikdy nic), jaký vliv bude mít Ksenija Sobčak v ještě více sevřeném šiku stoupenců a stoupenkyň současných poměrů.