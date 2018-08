Jiří Dolejš

null

Mnohokrát probrané téma roku 1968 se s odstupem času posunulo od debat o reformním komunismu k způsobu jeho potlačení. Pokud se s tím pojí určité protiruské nálady, mlčení o roce 1968 či ohýbání historické skutečnosti podle přežilých schémat je ale jen přiživí. Naděje a zklamání roku 1968 a následná normalizace měly negativní formativní účinek na českou společnost. Půl století od srpnové invaze vojsk Varšavské smlouvy do Československa je tedy příležitostí pro porovnání různých interpretací oněch událostí. S ohledem na ožívající přízrak studené války dnes debatu profiluje zejména otázka vztahu k současnému Rusku. A právě zkušenost okupačních tanků z roku 68 u nás překryla zkušenost z osvoboditelských tanků z roku 1945. V klimatu nedůvěry je pak objektivnější diskuse prostě problém.Antikomunisté rok 1968 chápou jenom jako vnitřní zápas uvnitř totalitní moci a násilnou ruskou okupací jako logický důsledek komunistických praktik. Stalinizující dogmatici zase hodnotí rok 1968 jako kontrarevoluci zaprodanců a vojenskou invazi jako bratrskou pomoc, které prodloužila jejich mocenskou životnost. Méně pozornosti se věnuje geopolitické realitě blokově rozdělené Evropy i významu destalinizačních reforem. Vpád vojsk byl tehdy pro veřejnost šokem. A obavy s velmocenských ambicí, ze zavlečení naší země na Východ, je to, co straší lidi i dnes.Názor na pražské jaro jako pokus o nápravu socialistického projektu lze mít samozřejmě různý. Akční program KSČ z dubna 1968 nebyl jen snem o socialismu s lidskou tváří, naznačoval plán na socialistický pluralismus v ekonomice, politice i kultuře. Jak by to fungovalo se však nedozvíme, protože pokus o reformu skončil na pásech tanků. Destalinizace narazila na imperiální logiku. Následující normalizace sice již nebyla ve stínu šibenic, zato byla zahnívajícím bezčasím pokořujícího sovětského hegemonismu. A i s tím zčásti souvisí protiruské nálady v dnešní společnosti.Se současnými protiruskými náladami polemizuje např. bývalý prezident Václav Klaus. Uznává sice, že existuje ruský velmocenský expanzionismus, zdůrazňuje však že dnešní Rusko není brežněvovský SSSR a že mu tedy rok 1968 nelze dávat za vinu. Současný prezident Miloš Zeman před lety odsoudil invazi jako zločin a její domácí pomahače označil za kolaboranty. K letošnímu 50. výročí však překvapil tím, že se rozhodl mlčet. Je tím důvodem konflikt mezi jeho někdejším jasným stanoviskem k roku 1968 a dnešním zájmem nepřiživovat protiruské nálady?Absurdní je v této souvislosti snaha vykládat invazi jako výsledek nátlaku stalinských dogmatiků z Bulharska, Německa či v rámci SSSR zejména z Ukrajiny. Vnášet do otázky sovětského hegemonismu nějakou nacionální odpovědnost je nesmyslné vybočení a rusofobům jen nahrává. Neúspěch liberalizačních tendencí v celém tehdejším sovětském bloku nelze hodit na konkrétní národ. Po rozpadu SSSR ale vznikly nástupnické státy a Ruská federace je pro svůj velmocenský rozměr tím hlavním nástupcem. Proto je důležité jak se dívají na násilný vojenský zásah proti tehdejšímu Československu zejména tam.V prosinci 1989 označila sovětská strana intervenci za protiprávní a chybnou. K takovému stanovisku sovětského prezidenta Gorbačova (a ruského prezidenta Jelcina) se ruská diplomacie může přihlásit. Nečiní tak ale příliš často a aktivně. Povědomí o tom, co se stalo před padesáti lety, je v Rusku poměrně nízké. O vstupu vojsk do Československa ví podle šetření sociologů asi jen třetina Rusů. V zemi ale existuje i viditelné odmítání kritiky invaze ze strany konzervativních jestřábů a stoupá počet Rusů, kteří považují rozhodnutí tehdejšího sovětského vedení za správné. V srpnu 2008 to bylo jen 15 procent Rusů, letos již 26 procent. Každý pátý Rus věří, že důvodem invaze byly podvratné akce Západu.Mnohá ruská média dnes invazi z roku 68 obhajují. Mluví o liberálně pravicové úchylce, o ohrožení ústavního pořádku a rozpadu státu pod tlakem Západu. Tedy opakují klišé normalizační propagandy o pomoci Moskvy díky, které bylo dosaženo stability. A samozřejmě že obhajují legalitu invaze pozváním z Československa a režimem Varšavské smlouvy. Pokud by tato propaganda měla podporu z vyšších míst v Rusku, nahrávala by akceptaci invaze mezi ruským obyvatelstvem v rámci růstu jeho velmocenského sebevědomí. Toto téma by se tak stalo předmětem další propagandistické války a nikoliv cestou k uvolnění.Z těchto důvodů je důležité pro vzájemné vztahy Čechů a Rusů nemlčet o oboustranném odsudku invaze v roce 1968. Má to svůj význam i pro levici, kterou mocenský zásah proti reformám v Československu hluboce zasáhl diskreditací samotného projektu sociálně spravedlivé společnosti a dočasně tak omezil možnosti rozvoje celého hnutí. Mráz z pozdně stalinistického Kremlu obnažil hlubokou degeneraci systému sovětské hegemonie. Není to ale potvrzením dědičného hříchu všech Rusů ani známkou nereformovatelnosti socialismu. Nové výzvy prostě vyžadují odpovědi nezatížené podobným klišé. .