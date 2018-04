Jiří Paroubek

Zdá se, že tím hlavním rozporným bodem v jednání mezi sociální demokracií a hnutím ANO při vytváření nové vlády, je ministerstvo vnitra. Proč se brání hnutí ANO tak silně nominantovi ČSSD na toto ministerstvo? Zdá se to být nepochopitelné... Několikrát v posledních měsících, tedy po volbách do sněmovny, jsem varoval před zničujícím vlivem kmotrů na politiku ČSSD za Sobotkova a Chovancova vedení. Radek Pokorný byl samostatnou bojovou jednotkou, byl přitom osobním přítelem, rádcem a poradcem premiéra Sobotky v jedné osobě. Stojí za celou řadou zvláštních obchodů, které probíhaly v posledních letech v jeho blízkosti. Říká se, a on to pochopitelně vehementně popírá, že on to byl, kdo stál za kauzou lithium. Tedy, za podpisem memoranda o budoucí těžbě lithia na Cínovci, podepsaném ministrem průmyslu Havlíčkem a australskou těžební firmou. Těžko si představit jinak výtečně pracujícího ministra průmyslu Havlíčka, že by sám od sebe byl ochoten podepsat nehoráznost takového rozměru, která hrubě poškodila soc. dem. několik dní před volbami a odebrala jí, po předvídatelném ataku politických protivníků nejméně 2 – 3% hlasů ve volbách. Zdá se, že R. Pokorný je v tuto chvíli vyřízený, pokud jde o jeho vliv na současné špičky soc. dem., ale ještě udělá „své“ straně velkou medvědí službu. Bude hlavní osobou skandálu monumentálních rozměrů, který připravují po vytvoření vyšetřovací poslanecké komise zejména Piráti a hnutí ANO v poslanecké sněmovně. Tato poslanecká vyšetřovací komise bude, jak známo, řešit podivnou privatizaci důlní společnosti OKD v roce 2004, nyní již zkrachovalému uhlobaronovi Bakalovi. Pokorný pracoval jako advokát tu na straně Bakaly, tu jako advokát na straně státu, respektive ministerstva financí, v jehož čele stál Sobotka. A pokud padne Pokorný, bude to mít obrovský dopad také na Sobotku, to je jasné.Proč se vlastně bojí hnutí ANO mít na ministerstvu vnitra představitele ČSSD? Oba dva hlavní představitelé ČSSD – tedy J.Hamáček a J.Zimola – nebyli spojení ani s R. Pokorným a přímo nebyli spojeni ani s Bison & Rose. J. Hamáček s nimi maximálně spolupracoval při přípravě volebních kampaní, tedy pokud byl volebním manažerem strany. Nic víc. Dr. Růžička, jeden ze zakladatelů Bison & Rose, byl ale po celou dobu Sobotkovy vlády, nejbližším poradcem ministra vnitra Chovance. Bison & Rose není jen marketingovou agenturou, ale je také vlivovou agenturou, která „leccos“ dokáže zařídit. Má dlouhé prsty v řadě médií, kam sahá její vliv. A nejen tam. Autor tohoto článku by mohl uvést dlouhý seznam médií, kromě těch Babišových, v nichž se uplatňoval vliv Bison & Rose. Teď jde o to, aby se tito chlapci nestali opět balvanem v batohu soc. dem., který tuto stranu potáhne znovu ke dnu. A tentokrát již ne k 7%, ale ještě hlouběji a níže. Problém těchto a dalších lobbistů, kteří ovlivňovali politiku sociální demokracie za Sobotkova vedení, byl v tom, že v posledních dvou letech přímo řídili politiku této strany. Že to otravuje poměry nejen ve vlastní straně, ale také v koalici, je více než zřejmé. To, že A. Babiš měl minimálně srovnatelné možnosti jako "bisoni" a oni v konfrontaci s ním boj v mediích prohráli, mj. také svým neumětelstvím, je také zřejmé. Zkrátka tahle koule na noze soc. dem. musí zmizet.Růžička se rozhodl, že se vystěhuje do Kanady a je mu potřeba popřát v této zemi mnoho úspěchů a příjemný pobyt. Pokud ale bude vliv těchto lidí na ČSSD a další související jevy a osoby pokračovat, budu muset na ně stále upozorňovat až do konečné nápravy a vyřešení. Tedy až do chvíle kdy už prostě nebudou mít vliv na tuto stranu žádný.J.Tejc by byl dobrou kompromisní osobností do čela zmíněného ministerstva. To, že se nelíbí neschopnému Sobotkovi a jeho melody boys, by mělo být spíše dobrým doporučením.Jiří Paroubek