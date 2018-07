Jiří Paroubek

Kdyby ministr zemědělství Toman, o jehož vysoké odborné kvalifikaci pro tento resort nikdo nemůže pochybovat, uskutečnil „jen“ dvě věci a to: revizi církevních restitucí a atak obchodních řetězců kvůli kvalitě a cenám základních druhů potravin, byly by to jasné politické body pro stranu, která jej nominovala. Tedy pro ČSSD. Je dlouhodobě známá věc, že kvalita zboží v základním spotřebním koši potravin je v českých supermarketech často podstatně horší a v průměru nepochybně horší nežli v těch německých a rakouských. A pokud se podíváme na ceny v běžném přepočtu podle kurzu, tak významná část cen základních druhů potravin v Německu i v Rakousku je nižší, nežli v českých samoobsluhách. Je to smutné, ale zatím se této problematice nikdo příliš nevěnoval. Ani ČOI ani UOHS, kteří by se tomu věnovat zajisté mohly a měly. Ministerstvo zemědělství přichází dnes také s iniciativou, a to veskrze správnou, kdy dojde k auditu pozemků, které již byly předány v rámci zákona o církevních restitucích z majetku organizací ministerstva zemědělství především do majetku katolické církve a jejích řádů. Jednalo se o státní majetek, který dříve spravovaly Lesy České republiky a zejména Pozemkový fond ČR, ale také další organizace ministerstva zemědělství. Nyní tedy přichází chvíle, kdy v komisi, která bude posuzovat, zda předání těchto pozemků proběhlo lege artis, tedy v souladu se zákonem a zejména není v kolizi s dekrety prezidenta republiky, Edvarda Beneše, dá ministerstvo zemědělství k jednotlivým případům své jasné stanovisko. Je dobře, že se k řešení celé záležitosti odhodlal ministr za ČSSD, silně fortifikovaný v této činnosti zemědělskými experty ČSSD, M. Haškem a K. Machovcem, protože bez velkých nákladů státu může být v krátké době provedena revize převodů majetku na církve (ve zdrcující většině případů na církev katolickou) a případné přehmaty, ke kterým došlo za lidoveckého ministra na ministerstvu zemědělství i předtím mohou být odstraněny.Je dobře, že se ČSSD vrací ke splnění svého klíčového předvolebního slibu, který měla před sněmovními volbami v roce 2013, avšak k jehož realizaci pod Sobotkovým vedením nikdy nepřistoupila. Premiér a předseda ČSSD Sobotka, se při diskusích s tehdejším hejtmanem Jihočeského kraje Jiřím Zimolou před dvěma lety vyjadřoval krajně nevhodně, že se v případě legislativního návrhu jihočeského zastupitelstva pro sněmovnu na zdanění církevních restitucí, jedná o předvolební populismus. A dále tehdy Sobotka vysvětloval, že musí mít v této věci ohledy na KDU – ČSL, coby koaličního partnera, když předseda lidovců Bělobrádek vcelku jasně tehdy sdělil, že nehodlá dělat z případě přijetí takového zákona casus belli a tedy odejít kvůli tomu s lidovci z vlády. Prostě Sobotka jako věřící katolík byl v této klíčové věci ve vleku katolické církve a nehodlal se ani náznakem pokusit, alespoň částečně splnit klíčový předvolební slib ČSSD. Nyní, díky pánům Tomanovi, Haškovi a Machovcovi, celá věc znovu ožívá a poměry v dnešní koalici jsou takové, že se otevírá cesta ke spravedlivému a férovému vypořádávání církevních restitucí, včetně jejich případného zdanění.Připomeňme si jen tak mimochodem, že zákon o církevních restitucích byl schválen ve sněmovně většinou jednoho jediného hlasu a to hlasem poslance, který byl pravomocně odsouzen za korupční jednání, k trestu odnětí svobody nepodmíněně. Morální hodnota takového zákona se tedy rovná nule a je potřeba stále připomínat, že takový poslanec mohl být i vydírán.Jiří Paroubek