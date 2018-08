Jiří Paroubek

Když jsem se kdysi sešel s Karlem Steigerwaldem při nějaké příležitosti u skleničky vína, pochopil jsem, že mám před sebou naprostého exota. To, že byl oblečen pestrobarevně jako papoušek, mě nijak zvlášť nerušilo. Ale tento muž ke svému životu prostě potřebuje vždy obraz nějakého nepřítele, proti kterému táhne do svaté války. Když jsem si přečetl na včerejším Reflexu.cz poslední ukázku z jeho tvorby pod názvem: „Jsou Hamáček a Zimola agenty nepřítele?“, pochopil jsem, že tento muž se vůbec nezměnil. Není mi v posledních letech potěšením číst často jeho tvorbu a přiznám se také, že jeho duševní deviace mi příliš nescházejí, ale všeho moc je příliš. Skutečnost, že Steigerwald byl vyhozen z MF Dnes krátce po příchodu Andreje Babiše do společnosti, která vlastní toto médium, jen zesílila Steigerwaldovu paranoiu. Babiš je arciďábel a ti, kdo mu pomáhají – včetně Hamáčka a Zimoly – jsou stejní jako Babiš. Resp. v lepším případě jsou jeho agenty. To, že Hamáček se Zimolou zdědili zbídačenou stranu na 7% volebního výsledku, Steigerwald zcela pomíjí. Hamáček a Zimola si udělali podobnou politickou analýzu jako já a došli k názoru, že z této tragédie je možné vyjít jenom tehdy, pokud se strana rozejde se sobotkovskou neblahou minulostí a zejména vstoupí do vlády, aby vůbec byla vidět. Steigerwaldové a jiní hlupáci ovšem sní svůj sen o tom, jak obklíčí Babiše a izolují jej. To, že se bez Babiše momentálně nedá vládnout, jim v jejich omezeném snění vůbec nevadí. To, že je riskantní pro další osud ČSSD, být s Babišem ve vládě, je také zřejmé. Ale nejriskantnější, co ČSSD mohla v nedávné minulosti udělat, bylo, že si do svého čela postavila neschopné lídry typu Sobotky a Chovance. Ti by ovšem Steigerwaldovi vyhovovali, protože jsou proti Babišovi.Steigerwald dokládá agentství Hamáčka a Zimoly tím, že oba podporují moji kandidaturu do Senátu v Ostravě. Na mou adresu se tento roztomilý normalizační autor vyjadřuje s výrazy jako například: „Nášlapná mina“, „Časovaná puma“, či „Originální inženýr“ a blíže nespecifikovaně uvádí, že k takové hrůze, jako je má politická podpora ze strany Hamáčka a Zimoly, a také třeba Hanzela a zejména ostravské ČSSD nemělo dojít kvůli tomu, „co všechno ing. Paroubek vyvedl“. Pan Steigerwald má zřejmě na mysli to, že jsem ČSSD pod mým vedením dovedl k volebním vítězstvím, která nikdy předtím nezažila a k tomu, že se stala z politického otloukánka v roce 2005 suverénně nejsilnější politickou stranou v zemi. Pro tohoto protibabišovského smutného hrdinu by po mém případném zvolení do Senátu zřejmě nastala situace, že by se otvíraly hroby a z nich vystupovali umrlci a vůbec by došlo ke katastrofě monumentálních rozměrů. Steigerwald jako novinář přece hájil vždy ty nejlepší: Topolánka s Dalíkem, Nečase s Kalouskem, Langera s Bártou či Johnem. Tito borci, kteří přivedli ČR až po kolena do žumpy, panu normalizačnímu autorovi nijak zvlášť nevadili, on je chválil..... Vzpomínám si, jak v jednom ze svých bludných článků o mé osobě použil Steigerwald osudnou větu zhruba v tomto smyslu: Budu jej napadat až do jeho konečné nápravy. Jak je vidět z jeho vlastního článku, má náprava ani po letech nenastala.... A o něm plně platí slova klasika: "Z ničeho se nepoučili a nic nezapomněli".Jiří Paroubek