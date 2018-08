Jiří Paroubek

Michael Žantovský se kdysi stal hvězdou zcela zkorumpované a vyčpělé pravicové vládní strany ODA. Tato strana poté, co se zcela kompromitovala v loupežích nazvaných v devadesátých letech eufemisticky „Velká privatizace“, ve které se v české zemi kradlo jako od Bílé Hory nikdy ne, se časem zcela rozložila na prvočinitele. Myslím, že toho málokdo litoval. Většina borců, kteří stranu reprezentovali, skončila v politickém hrobě úplného zapomnění. Ale byly určité výjimky. Michael Žantovský šel zkoušet štěstí do české diplomacie.Když jsem jako český premiér v prosinci 2005 měl cestovat do Izraele na státní návštěvu, setkal jsem se s Žantovského diplomatickým umem poprvé a naštěstí naposled. Tehdejší izraelský premiér Ariel Sharon upadl těsně před mou návštěvou do kómatu a panu velvyslanci Žantovskému se zdála má státní návštěva v Izraeli zbytečná. Ale Ariel Sharon již tehdy měl predestinovaného nástupce, kterým byl Ehud Olmert, který se zakrátko skutečně stal i oficiálně ministerským předsedou Izraele. Takže do dneška jsem Žantovského radu nepochopil, považuji ji za chybnou. S Olmertem jsem mohl klidně během státní návštěvy jednat a zcela nepochybně by ocenil, že český premiér upevňuje jeho premiérské nástupnictví. Prostě politická neschopnost Žantovského, kterou ale nebylo třeba přes 12 let komentovat.Najednou jsem ovšem na svém facebooku objevil, že M. Žantovský na mě začíná útočit. On, který má tunu másla na hlavě, si odvažuje vyslovovat "moudré" názory o mých údajných politických chybách. Po devíti letech Žantovský oplakává Topolánkovu vládu, které jsem s chutí srazil za pomoci čtyř vládních poslanců vaz na jaře roku 2009. To otevřelo prostor pro to, aby české předsednictví EU zvládla velmi kvalitně Fišerova vláda, s to především díky jejímu ministru zahraničí Kohoutovi, který je na rozdíl od věčného vyspavače Schwarzenberga skutečným profesionálem. Ale upřímně, jde přeci o něco jiného. Pan Žantovský je už skoro tři roky ředitelem Knihovny Václava Havla, kterou sponzoruje zkrachovalý uhlobaron, multimiliardář Zdeněk Bakala. Jinak řečeno, Žantovský je placen v ředitelské funkci (a určitě nebere měsíčně 20 tis.Kč) Bakalou. A Žantovský by měl odpovědět minimálně na dvě otázky: za prvé kolik jako Bakalův lokaj bere měsíčně a za druhé jestli tyto peníze, které Bakala dává do Knihovny Václava Havla, aby si zajistil jakési politické krytí, pocházejí z OKD, které Bakala přivedl k bankrotu? Podle odborných odhadů Bakala z OKD vydestiloval spolu se svým společníkem za 8 let působení 100 až 120 mil. Kč. Ještě položím panu Žantovskému třetí otázku: zda si myslí, že by Václav Havel byl skutečně rád, kdyby jeho jméno bylo spojováno se zkrachovalým uhlobaronem Bakalou? A upřímně, doušku zcela na závěr: chlapcům z Bison & Rose zřejmě docházejí peníze a lidé, i když už deset let zajišťují marketingové služby pro Bakalu. Nasadit na útoky proti mně na FB zrovna Žantovského, takto zcela zkompromitovaného ředitele Knihovny Václava Havla financované uhlobaronem, který je předmětem vyšetřování parlamentní vyšetřovací komise, je na jednu stranu nevkusné, na druhou neopatrné.Jiří Paroubek