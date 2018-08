Jiří Paroubek

V sobotním Právu byl zveřejněn rozhovor s předsedou sociální demokracie a vicepremiérem Janem Hamáčkem. Je dobře, že Jan Hamáček hovoří úplně otevřeně o tom, že v podzimních komunálních a doplňovacích senátních volbách nepůjde sociální demokracii o vítězství, ale v souvislosti s „bolestnými ztrátami“, půjde o „minimalizaci škod“. Předseda strany těžko může říci na přímou otázku, že za volební výsledek z podzimních voleb neponesou odpovědnost předseda strany Hamáček či první místopředseda Zimola. Jenže s tou odpovědností je to trochu složitější. Oba dva nejvyšší funkcionáři ČSSD byli zvoleni do svých funkcí před pár měsíci na sjezdu ČSSD a poté, co strana tragickým způsobem neuspěla ve sněmovních volbách. Současné vedení má k dispozici patnáctičlenný poslanecký klub a v krajích a ve významné části okresů dále působí stranické struktury spojené myšlenkově i fakticky se Sobotkovým vedením, které se jen velmi obtížně adaptují na totálně změněnou politickou pozici ČSSD. Hamáček se Zimolou přesvědčili většinu strany, která se k tomu vyjádřila ve vnitrostranickém referendu, že je vhodné a užitečné pro ČSSD jít do vlády. A to se také stalo. Ministři za ČSSD tak budou mít šanci ovlivňovat celostátní politiku, být vidět. Zvýší se tak šance pro postupnou resuscitaci volební podpory ČSSD. To, že strana je stále v krizové situaci, ze které jí nové vedení postupně vymaňuje, musí být každému zřejmé. Já nemusím být politicky korektní jako Jan Hamáček, ale mluvit v souvislosti s očekávatelným velmi nepříznivým volebním výsledkem o politické odpovědnosti obou nejvyšších funkcionářů ČSSD, je přímo úsměvné. Ta adresa pro stanovení politické odpovědnosti za podzimní volební výsledek je přece někde jinde. Je u pánů Sobotky a Chovance, kteří stranu svým neumětelstvím do současného stavu dostali. Vedení strany v nastalé situaci potřebuje k řešení pozice ČSSD ve společnosti, respektive její obnovy, více času než půl roku. A jak jsem už několikrát v nedávné minulosti napsal, bude to do značné míry záviset na politických úspěších ministrů za ČSSD.Jiří Paroubek