Prezident České republiky Miloš Zeman vede, dalo by se říci, až umanutý boj proti vytvoření Centra proti terorismu a hybridním hrozbám. Ve svém vánočním projevu mluvil o centru jako o jakémsi cenzurním orgánu a přirovnal ho k novodobému Koniášovi.Svůj názor nezměnil ani po setkání s ministrem vnitra Milanem Chovancem, který se prezidentovi pokoušel vysvětlit, že centrum nemá za úkol nikoho cenzurovat nebo cokoliv zakazovat, ale pouze vyhodnocovat nejrůznější informace kolující zejména na internetu a upozorňovat z pozice českého státu na ty, které jsou zjevně nepravdivé.Podle prezidenta nemá nikdo monopol na pravdu, přičemž ovšem on sám trvá poněkud umíněně na té svojí: tedy, že centrum je cenzurní orgán, a že jeho zaměstnanci nejsou dostatečně kvalifikovaní na to, aby dezinformace mohli odhalovat. Vzhledem k tomu, že prezident nemůže mít o schopnosti zaměstnanců centra odhalovat zjevné smyšlenky a konfrontovat je s ověřenými informacemi potřebnou znalost, dalo by se ironicky argumentovat, že by centrum možná mělo upozornit, že ve vztahu k jeho činnosti pan prezident šíří dezinformace.Hrad evidentně provedl jakousi soukromou lustraci pracovníků centra a došel k ohromujícímu závěru, že jeho zaměstnanci jsou ideově zaujatí, což se projevuje i dokumentovaným vztahem k nově zvolenému prezidentovi USA Donaldu Trumpovi. Jak známo, prezident Zeman má naopak k Trumpovi vztah velmi pozitivní, dokonce se označil v dopise blahopřejícím Trumpovi k jeho zvolení za jakéhosi českého Trumpa.Pokud by se ale Donald Trump, politik vyvolávající velmi vyhrocené reakce, měl u nás stát prubířským kamenem toho, zda někdo může vykonávat svou funkci podle toho, jak se na něj dívá, mohla ta část české společnosti, která se domnívá, že zvolení Trumpa je pro svět špatná zpráva, argumentovat, že nezpůsobilý vykonávat svoji funkci je i prezident Zeman.Zajímavější než už tradičně bohužel dosti pokleslá argumentace Hradu proti těm, které si současný prezident vezme na mušku, je otázka, co Zemana k tak intenzivní kampani vede. Má opravdu starost o svobodu slova, kterou úřad nijak neohrožuje, protože nemůže nikoho a nic zakazovat, pouze upozorňovat?Anebo mu coby politikovi, jehož veřejná vystoupení jsou prošpikována neověřenými informacemi, vadí už jen to, že na šíření takových informací bude nově zmíněný úřad upozorňovat? Co když si eventuálně vezme na paškál i některý z jeho výroků nebo výroků jeho některých politických spojenců, kteří jsou s pravdou občas na štíru?Nový úřad má jednat v zájmu ochrany bezpečnosti země. Bylo na čase, chce se říct, protože už i respektovaná zahraniční média upozorňují, že Česká republika se stala jednou základen šíření dezinformací, které mají původ zejména v ruských továrnách na šíření dezinformací. Dávají jim za pravdu i české výzvědné služby. Stačí nahlédnout do výroční zprávy Bezpečnostní a informační služby.Podivná umanutost prezidenta v boji s novým centrem už vedla na sociálních sítích mnohé k pověstné otázce „komu to slouží?“. Jde skutečně jen o princip, anebo to nějak souvisí se skutečností, že český prezident je obklopen lidmi s úzkými vazbami na současné Rusko a kteří byli v jeho volebním štábu? Třeba nám časem odhalí pravdu právě činnost úřadu, který by Zeman chtěl za každou cenu zrušit.