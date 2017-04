Ze zdánlivě jednoduchého příběhu údajně již dávno dohodnuté návštěvy prezidenta Miloše Zemana v Bílém domě se stává fraška.V posledním dílu nekonečného seriálu různých prohlášení Hradu a lidí s ním spojených vystoupil po předání svých pověřovacích listin americkému prezidentovi Donaldu Trumpovi bývalý Zemanův poradce pro zahraniční otázky a nyní velvyslanec České republiky ve Spojených státech Hynek Kmoníček s tvrzením, že Zemanovu návštěvu prý odsunula severokorejská krize, jejímž řešením Trump tráví hodně času.Potíž s tímto vysvětlením spočívá v tom, že o návštěvě se mluvilo jako o víceméně hotové věci hned po telefonátu Zemana s Trumpem v polovině prosince minulého roku. Sám pan Kmoníček rozdával rozhovory, v nichž na otázky po přesném datu a průběhu návštěvy poněkud rozšafně, jak je jeho zvykem, vysvětloval, že se dohadují s příslušnými činiteli Trumpovy administrativy a amerického ministerstva zahraničí už jen detaily, přičemž se tato jednání poněkud vlečou jen proto, že po nástupu nové administrativy je ve Washingtonu trochu zmatek.Sám prezident rozehrál okolo návštěvy i jakousi domácí politickou hru, kdy svým oblíbencům, jako je ministr financí Andrej Babiš, slíbil, že je na návštěvu Bílého domu vezme coby členy své delegace. Tím veřejnosti podprahově vlastně sděloval, že nepůjde jen o nějaké krátké setkání s Trumpem, možná jen výměnu zdvořilostí a společnou fotku, ale o návštěvu, během které obě země budou jednat o zásadních otázkách.Z Bílého domu za celou tuto dobu, kdy Hrad, zdá se balamutil českou veřejnost zprávami o již dohodnuté návštěvě a její důležitosti, nepřicházelo přitom žádné potvrzení. Nyní podle týdeníku Respekt měl dokonce zástupce americké ambasády v Praze říct bývalému českému premiérovi Vladimíru Špidlovi, že si Američané nejsou jistí, že se návštěva vůbec bude konat.Vzhledem k tichu, které panovalo ve Washingtonu okolo návštěvy po celou dobu, kdy o ní Hrad mluvil jako a jisté věci, jakož i vzhledem k vyjádření představitele americké ambasády, které v podstatě znamená, že ambasáda o žádné návštěvě nic neví, je dost nehorázné, když nyní pan Kmoníček tvrdí, že návštěva se nekoná jen proto, že Trump musí řešit severokorejskou krizi. Ta navíc vypukla až pár měsíců po tom, co Hrad vyhlašoval, že návštěva je hotovou věcí.Peripetie okolo Zemanovy návštěvy v Bílém domě bychom mohli ignorovat jako prostě prozatím nezdařený, ale zcela legitimní pokus českého prezidenta sejít se s novým americkým prezidentem, kdyby ovšem většina toho, co se z české strany okolo návštěvy děje, nevypadalo stále více jen jako kouřová clona či prostě výmysly.Co ale vypouštěním zavádějících informací okolo prý dohodnuté návštěvy, jakož i nafukováním důležitosti tohoto setkání, Hrad vlastně sledoval a sleduje?Má to snad být jakási nepříliš obratná snaha vytvořit tlak na americkou stranu, aby setkání zorganizovala tím, že český prezident údajně pochopil pouhou zdvořilostní frázi Trumpa, že si při Zemanově cestě do Washingtonu za jiným účelem si mohou potřást rukama a udělat společnou fotku (jak tvrdí kupříkladu bývalý český velvyslanec ve Washingtonu Petr Kolář na základě vlastních informací? Anebo je to vše jen součást Zemanovy volební kampaně, kdy se již údajně dohodnutou, ale kvůli té či oné mezinárodní krizi odkládanou návštěvou bude dál šermovat jako s důkazem, že současný český prezident má otevřené dveře do nejvyšších míst nejen v Moskvě a v Pekingu, ale i ve Washingtonu?Těžko říct. Jisté je, že celá záležitost je poněkud nedůstojná. A je s podivem, že vláda, která za cesty i zahraniční politiku prezidenta zodpovídá, nechá Hrad tímto způsobem mlžit. Vrhá to totiž špatné světlo na celou zemi a z české veřejnosti to dělá hlupáky.