Andrej Babiš, jenž sebe vykresluje jako úspěšného podnikatele a manažerského profesionála, sestavuje menšinovou vládu naprosto amatérským způsobem, který budí rozpaky. Oznamuje každý den médiím, na kterou pozici hledá a ještě nenašel ministra, přičemž zároveň varuje, že případní členové jeho kabinetu riskují, protože jeho vláda asi nedostane důvěru.ANO i s Babišovou zákulisní pomocí by přitom mohlo klidně sestavovat vládu většinovou, kdyby byl oligarcha ochotný uznat, že coby politik obviněný v kauze Čapí hnízdo, by měl přenechat pozici premiéra vlády někomu jinému z hnutí ANO—přinejmenším do doby, než očistí svoje jméno. Jenže podle Babiše je obvinění v kauze Čapí hnízdo jen účelovka a hon na čarodějnice, což bude zřejmě platit, i když ho Sněmovna vydá k policejnímu stíhání i napodruhé.Vraťme se ale k pozoruhodné Babišově technice sestavování menšinové vlády. Jeden by si po jeho výrocích o tom, jak dokáže řídit dokonce i stát jako firmu, mohl myslet, že má vše promyšlené. Tedy že byl připraven ve světle předvolebních výroků všech ostatních stran, že s ním do vlády nepůjdou, pokud bude právě on v pozici premiéra, i na eventualitu, že bude sestavovat vládu menšinovou.Připravený politik by tedy věděl, že bude nutné pro takovou vládu vyjednat alespoň podporu v PS. A měl by také po ruce seznam vhodných ministrů. Babiš ale na vyjednání podpory po pár dnech vyjednávání rezignoval s tím, že připouští, že jeho vláda nedostane důvěru. A o obsazování ministerských pozic se vyjadřuje ležérně tak, že na tu či onu pozici ještě někoho shání, brzy snad sežene. Uvidíme. Nechme se překvapit.Je sice jasné, že když se už rozhodl jít hlavou proti zdi, bude jen těžko shánět politiky a odborníky zvučných jmen, pokud nejsou zrovna součástí jeho politického komparsu z ANO. Vždyť kdo by si chtěl kazit renomé tím, že přijme pozici ve vládě, která má i podle Babiše jen mizivou šanci získat důvěru?Členové takové vlády budou vlastně jen politickými rukojmími miliardáře, který odmítá uznat, že trestně obviněný politik by opravdu, ale opravdu neměl stát v čele vlády. A který chce zřejmě použít pád své první vlády v podstatě jen ke zvyšování nátlaku na ostatní politické strany. Vždyť až nedostane důvěru, uslyšíme jistě spoustu řečí o odpovědnosti za stát a potřebě stability.Přesvědčit ale ostatní strany, aby se tlaku řečí o státotvornosti podvolily, bude těžké. Kterákoliv by to udělala, nejen předvede občanům těžko pochopitelné názorové salto, ale legitimizovala by také Babišův výklad kauzy Čapí hnízdo. Tedy že u nás nemáme vládu zákona, protože trestní stíhání je jen účelový hon na pana Babiše.