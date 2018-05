Referendum, které sociální demokracie spouští, aby její členové rozhodli o tom, zda má strana jít do koaliční vlády s hnutím ANO Andreje Babiše, má nemalý potenciál ČSSD fatálně rozštěpit. Dá-li referendum vládní spolupráci s ANO zelenou, je téměř , že ve straně bude dál proti spolupráci s ANO vystupovat skupina vlivných politiků, kteří tvoří senátorský klub ČSSD, jakož i někteří poslanci.Nejviditelnějším představitelem strany, který vystupuje proti koalici s ANO, je předseda senátorského klubu ČSSD Milan Štěch. Je hlasem těch, kteří namítají, že ČSSD by neměla na vládní úrovni spolupracovat s ANO, pokud toto hnutí trvá na tom, aby vládu vedl trestně stíhaný Babiš. A opakovaně upozorňuje, že není náhoda, že všichni významní politici ČSSD, kteří byli s Babišem v minulé koaliční vládě, varují před tím, jak Babiš se svými koaličními partnery zacházel.Tito politici se obávají, že nebyla-li ČSSD schopná zkrotit Babiše ve vládě, kterou sama vedla, a prohrávala-li s ním ve snahách prodávat svoje vládní zásluhy, bude nyní coby menší strana vládní koalice Babišovi už zcela vydaná na milost a nemilost. Někteří politici ČSSD také varují, že pokud koaliční vláda ANO a ČSSD získá v Poslanecké sněmovně důvěru, bude Babiš sociální demokraty obcházet, protože ve Sněmovně může spolupracovat nejen s komunisty, kteří chtějí menšinovou vládu ANO a ČSSD tolerovat, ale i s hnutím Svoboda a přímá demokracie Tomia Okamury.Ačkoliv ČSSD prosadila do koaliční smlouvy několik pojistek, aby strana nebyla obcházena, včetně ustanovení, že celá vláda má rezignovat po případném odchodu pěti ministrů za ČSSD z vlády, nejsou takové pojistky reálně vynutitelné. Babiš by po odchodu ministrů za ČSSD mohl teoreticky vládu doplnit ministry z řad vlastního hnutí, přičemž případné pokusy vyslovit jeho vládě nedůvěru by zřejmě narážely na KSČM a SPD. Jak varují odpůrci koaliční spolupráce s ANO, skutečnost, že Babiš nepřistoupil na požadavek ČSSD odvolat politiky SPD z čelných funkcí ve Sněmovně, naznačuje, že si nechává SPD v záloze.Zdá se, že i když se strana v referendu vysloví pro koaliční spolupráci s ANO, nebude se vláda moci spoléhat na všech patnáct poslaneckých hlasů ČSSD nebo na jejích 24 senátorů. To může ČSSD výrazně štěpit.Může se ale rozštěpit i v případě, že stranické referendum koalici s Babišem odmítne. V takovém případě je pravděpodobné, že vznikne nemalý tlak na to, aby ve svých funkcích skončili současní představitelé strany, kteří vyjednávání s Babišem hájili a vsadili na jeho úspěch. Jenže i kdyby si strana pak zvolila do svého čela politiky, kteří byli proti koalici s ANO, nebo úplně nové tváře, napětí v jejích řadách bude pokračovat, protože současní protagonisté spolupráce s Babišem, kteří zároveň mají dobré vztahy s prezidentem Milošem Zemanem, nikam nezmizí.Všechny tyto potenciální problémy předznamenalo už samotné rozhodnutí únorového stranického sjezdu vyjednávat s Babišem o koalici. ČSSD se teď už nemůže vrátit zpět v čase a udělat to, co snad straně mohlo pomoci postavit se na nohy—tedy zvolit do čela nové politiky nespojené výrazně s tím či oním stranickým proudem a v opozici pracovat na svojí přeměně v moderní sociálně demokratickou stranu. Nyní musí strana jen doufat, že jak případné schválení spolupráce s Babišem, tak její odmítnutí, přežije.