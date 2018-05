Prezident Miloš Zeman má prý pro případ krachu současných jednání o koaliční vládě ANO a ČSSD s podporou KSČM připravený plán na vytvoření úřednické vlády. S odvoláním na zdroje blízké prezidentovi to tvrdí na první straně--jeden z deníků patřících do svěřeneckého fondu Andreje Babiše.Jelikož jde o Babišovo periodikum, je možné, že vypuštění spekulací o úřednické vládě má jen vytvořit tlak na ČSSD před jejím referendem o koalici s ANO. A také na KSČM, která si začala klást nové podmínky pro svoji toleranci vlády. Vznik úřednické vlády by obě strany totiž připravil o vládní vliv, po kterém i ve světle bídných voleních výsledků lídři obou stran baží.Nedá se ale vyloučit, že informace LN nejsou pouhá fabulace z dílny lobbistů, a že Zeman o úřednické vládě skutečně uvažuje. A možná dokonce nikoliv jen jako o záložním řešení. Takové řešení má totiž z jeho pohledu svoji logiku.Dokonce tomu leccos nasvědčuje: kupříkladu skutečnost, že případné schválení koalice s ANO v referendu ČSSD Zeman začíná poněkud sabotovat. Naposledy když dal najevo, že by nejmenoval ministrem zahraničí eurosposlance Miroslava Pocheho, který je tváří mocné pražské organizace ČSSD, což může mít, jak dobře ví, negativní dopad na výsledek vnitrostranického referenda o vládní spolupráci s ANO.Prezident se navíc nedávno dostal do sporu s Babišem ohledně svého tvrzení, že se v České republice testoval novičok, a před tím do jiných sporů v případě některých Babišových prozápadních gest, jako bylo vydání ruského hackera Nikulina do USA nebo vyhoštění tří ruských diplomatů v reakci na útok ruským nervovým plynem na bývalého ruského agenta Skripala na britském území.Jinými slovy: nedá se vyloučit, že už o vládu ANO a ČSSD, vedenou Babišem, příliš nestojí.Informace ve zmíněném textu LN, že nejpravděpodobnějším premiérem úřednické vlády by byl generální ředitel skupiny ČEZ Daniel Beneš, s nímž je Babiš na nože, se jeví jako facka Babišovi. Těžko říct, proč by si babišovský deník takovou pro Babiše nepříjemnou informaci vymýšlel, pokud nejde o sofistikovaný pokus samotného Babiše vyděsit ty parlamentní strany, které mu zatím nechtěly dát podporu, představou, že nastolení Beneše do čela vlády může nějakým způsobem nahrávat plánům prezidentova okolí s ČEZ, které mohou být v zájmu ruské energetické lobby.Zemanův tah úřednickou vládou by navíc mohl být poměrně populární. A nejen u veřejnosti. Na rozdíl od roku 2013, kdy parlamentní strany Zemanovu úřednickou vládu většinově odmítly, mohly by ji tentokrát některé podpořit jako řešení, které by vyšachovalo ze hry Babiše.Samozřejmě by hodně záleželo na složení takové vlády. A také na tom, zda by nebyla příliš zjevně vystavěna tak, aby odrážela proruskou a pročínskou, spíše než prozápadní orientaci Zemana a jeho okolí.Poněkud „neutrálnější“ kabinet odborníků by ale mohl být vnímán jako elegantní řešení současné situace, v níž česká politika všude zakopává o trestně stíhaného premiéra s ambicemi, které možná začínají být příliš velkým soustem i pro prezidenta.Pokud by se takový plán opravdu začal uskutečňovat, bylo by to pro tradiční politické strany každopádně velké dilema: Zemanova úřednická vláda by sice odsunula na vedlejší kolej alespoň do příštích voleb trestně stíhaného Babiše, který už nyní, kdy vládne v demisi, provádí personální čistky, jenže zároveň by mohla vést k dalšímu odklonu od západní orientace země.