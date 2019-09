Rozhodnutí státního zástupce Jaroslava Šarocha navrhnout zastavení trestního stíhání premiéra Andreje Babiše musí být ještě potvrzeno a odůvodněno nadřízenými orgány, ale má už teď řadu možných politických dopadů. Zde je několik prvních postřehůPředevším se Andrej Babiš svými výroky, že v České republice je možné si koupit zahájení nebo zastavení trestního stíhání sám vmanévroval do situace, v níž bude jen těžko odrážet případné úvahy, že si sám zastavení trestního stíhání koupil, anebo vymohl zákulisním politickým tlakem. I proto, že Šaroch, který trestní stíhání před čtyřmi roky posvětil a následně dozoroval, změnil názor. A také proto, že Babiš den poté, co policie poslala spis Šarochovi s návrhem na obžalobu, vyměnil ministra spravedlnosti Kněžínka za Marii Benešovou.Pokud se rozhodnutí Šarocha potvrdí, bude zajímavé sledovat, zda alespoň část současné opozice přehodnotí svoje tvrdé odmítání Babiše v pozici premiéra. Zastavením trestního stíhání sice nijak nezmizel Babišův konflikt zájmů, k němuž se ostatně vyjádří ve finální podobě auditu dotací pro Agrofert i Evropská komise, ale poněkud se otupila největší překážka některých opozičních stran pro alespoň tolerování jeho vlády. Vyšachování komunistů z role strany tolerující jeho menšinovou vládu by mohlo být jedním z pozitivních dopadů rozhodnutí trestní stíhání zastavit.Babiš teď také bude mít konečně příležitost začít se chovat ve vztahu k prezidentovi Zemanovi ne jako jeho podřízený, ale jako premiér, který v českém ústavním pořádku stojí v moci výkonné nad prezidentem. Během krize okolo ministra kultury se povětšinou choval způsobem, kterým přímo nahrával Zemanovu porušování ústavy. Pokud by se chtěl před částí veřejnosti alespoň do jisté míry rehabilitovat, má nyní. kdy už nemusí spoléhat na případnou Zemanovu milost, příležitost dát prezidentovi najevo, že premiér má prostředky, jak si na něm ústavní chování vynutit.V obecnější rovině je pro Babiše zastavení trestního stíhání jistě pozitivní zprávou, zejména kvůli jeho rodině, ale audit EK bude pro něj mnohem důležitější. Pokud potvrdí, že se v roli premiéra fakticky nemůže odstřihnout od svých podnikatelských zájmů, bude Babiš postaven před rozhodnutí budˇ odejít z pozice premiéra nebo se Agrofertu skutečně zbavit.