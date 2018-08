Jiří Skuhrovec

Jak státní monopolní nástroj snižuje soutěž o zakázky. Včera jsme vydali analýzu detailně rozebírající průšvih roku ve veřejných zakázkách: nehlásí se firmy. Ukazujeme, jak se konkurence propadla o třetinu - a stát v důsledku na vyšších cenách letos může přijít řádově o dvě destítky miliard. Proč? Protože firmy mají dost práce v soukromém sektoru, a do státních zakázek se hrnou stále méně.Je ale řada cest, jak se úřady této krizi můžou bránit. Ve studii najdete příklady měst, které i navzdory "suchému období" mají zájemců dostatek. Proč? Studie rozebírá řadu důvodů a přístupů, já bych rád podtrhl jeden obzvláště zajímavý: nepoužívají NEN. Tedy Národní elektronický nástroj, který má ambici stát se státním monopolem pro zadávání veřejných zakázek. Studie konstatuje, že z nějakého důvodu se o zakázky v tomto systému hlásí firem ještě méně, než je průměr. Proti jiným systémům jako EZAK či e-zakázky až o 21%. Rozdíl je zejména u zakázek malého rozsahu, kde může hrát roli intuitivnost systému apod, o velké zakázky už se firmy hlásí do všech systémů stejně. Těch malých je však finančním objemem téměř polovina.Zároveň dnes v ČR probíhá jakýsi polopovinný přesun všech úřadů právě do NENu. Státní úřady musí, města mohou - ale jelikož NEN je oproti jiným nástrojům zdarma, těžko hledají argumenty pro jeho nepoužívání. Nuže, zde jeden je: naše studie ukazuje, že nižší konkurence o zakázky vede k vyšším cenám. Úřady by měly zvážit, zda se jim nástroj zdarma skutečně vyplatí.Tlačit jeden nástroj jako státní monopol je špatná volba. Ať NEN s ostatními soutěží - a ukáže své kvality. Zatím se do oné soutěže uvedl jen dumpingovou cenou. Ta by však při volbě nástroje, kterým protečou miliardy, měla být jen naprosto druhotným vodítkem.