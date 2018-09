Jiří Skuhrovec

Všichni nekradou

Je pro vás důležité, jak vaše město investuje? Dnes jsme zveřejnili analýzu zakázek 250 největších měst, obcí a městských částí. Jak dobře zadává veřejné zakázky třeba Jindřichův Hradec, Strakonice, nebo Brno-střed? I když je otázka veřejných zakázek pro lidi velmi důležitá, často jsme odkázáni na minimum spolehlivých informací. Radnice tvrdí, že je nejtransparentnější na světě. Opozice zas říká, že starosta krade. Noviny občas napíšou o nějakém průšvihu ... a tím dostupné zprávy bohužel končí.Proto dnes spouštíme nový žebříček zIndex.cz - který s pomocí tvrdých dat o zakázkách v posledních třech letech města porovnává. Zaměřujeme se na větší zakázky v režimu zákona, kde lze města férově srovnat: kolik jich zadala z ruky, jak často je musela měnit či rušit, zda se neporušoval zákon a podobně. Na základě devíti indikátorů vystavujeme městům komplexní vysvědčení, z něj pak uděláme jednu průměrnou známku: zIndex. Ten voliči řekne, zda se městu dařilo ve veřejných zakázkách lépe, než ostatním. Nepostihne sice vše, ale hrubou představu dá.Vzorovými příklady, kde se zakázky dělají skvěle, může být třeba Děčín, Aš, Praha 20 - Horní Počernice nebo Ostrava-jih, kterým náleží první příčky v kategoriích velkých a malých měst a městských částí. Například Děčín úspěšně vyvrací fámu, že dnes všichni soutěží pouze nejnižší cenou. zIndex ukazuje, že tímto kritériem město vybírá jen polovinu dodavatelů. „Vždy zvažujeme, zda nejlevnější cena znamená také kvalitu. Vybíráme proto také podle rychlosti realizace stavby, nebo schopnosti zaměstnávat osoby se ztíženým přístupem na trh práce,“ vysvětlila nám vynikající výsledek Marie Blažková, primátorka města Děčín. Není s tím přitom problém – o zakázky je podle zIndexu nadprůměrná soutěž, navíc ani jediná neskončila sporem u ÚOHS.zIndex si klade za cíl hodnotit města pravidelně, a postupně tak kultivovat svět zakázek v ČR. Aby to fungovalo, snažíme se bořit zažitou českou tradici: neukazovat na nejhorší příklady, nespekulovat kdo si kolik nakradl. Tento přístup totiž nikam nevede. Upřímně řečeno - korupce už dnes v zakázkách není hlavní problém. Řada měst prostě jen utrácí špatně a bez rozmyslu. Ukazujeme-li na města, která to umějí lépe, dosáhneme většího efektu než rozesíláním trestních oznámení.Proto v žebříčku zIndex uveřejňujeme jen první, lepší, polovinu. Podrobné vysvědčení sice vystavujeme všem městům, pořadí je však známé jen pro ta nadpůrměrná. Věříme, že se tak předvolební diskuse alespoň o kousek posune z "kdo co ukradl" směrem k věcné diskusi. Co bylo dobře, co špatně - a hlavně jak příště investovat ještě lépe.