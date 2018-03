Jiří Zlatuška

Miloš Zeman v MFDnes 22. 3. 2018

Rozhovor prezidenta Zemana “Nedovolím český Majdan” v MFDnes 22. 3. poskytuje coming out českého prezidenta v pozoruhodné poloze. Tezí “Nedovolím český Majdan” se Miloš Zeman sám od sebe připodobňuje k sesazenému proruskému prezidentu Viktoru Janukovyčovi. Vykresluje tím sám sebe jako proruského kvislinga na Hradě. Svým „nedopustím“ — včetně odporu respektovat „ulici“ — také nespokojené české veřejnosti zřejmě naznačuje, že by narozdíl od Janukovyče byl ve střelbě proti vlastnímu národu důslednější a neprohrál by. V souvislosti se svými výpady proti novinářům je s podivem, že nevyužil asociaci, že by nedovolil ani Bratislavu — jak co se týče postupu prezidenta, tak připuštění veřejností (tedy Zemanovou „ulicí“) vynucených změn ve vládě. Zejména s událostmi kolem pádu premiéra Fica pojí prezidenta Zemana nejen jeho dřívější veřejné volání po vraždách novinářů, ale dnes v podobě vyšetřovaného čínského poradce i záliba v lidech se zřejmou pověstí kriminálníků v nejbližším okolí vrcholného politika (ze Slovenska ovšem narozdíl od kanceláře českého prezidenta neposílal nikdo žádné emisary kvůli benátskému zatykači na Apeninský poloostrov).Vezmeme-li v potaz, jak často se Miloš Zeman chlubí svou pamětí a přednesy bez podkladů spatra, stojí za pozornost i veskrze nepolitická perlička spojená s prezidentovou citací z Werichova údajného bonmotu.Ukazuje se totiž, že alkoholem postižený mozek prezidentu Zemanovi zřetelně neslouží ani v takovém obecně kulturním kontextu. Zkomolil totiž ve své citaci na dvou místech skutečné znění verše „.“ Změna slov na začátku aspoň vychází na slabiky do rytmu textu. Závěr verše se ale v Zemanově podání už nerýmuje se „“, „“ a „“, za kterými následuje hned na třech místech skřítkovy písně z muzikálu Divotvorný hrnec, což je chyba, které by si asi všimlo i malé dítě. Navíc udělal z Jana Wericha zloděje autorství, když tato slova připsal jen Janu Werichovi, zatímco skutečné autorství překladu je Werichovo dohromady s Jiřím Voskovcem. Zcela vynechal i toho nejpodstatnějšího, totiž autora originálu, kterým byl americký textař Edgar Yipsel "Yip" Harburg.