Johana Kroupová

Knihy? Jen marketing...Napíšete knihu a je to kuchařka nebo nepochopitelně oblíbený žánr o tom, jak máme žít... Jak máme vydělat peníze, jak máme zhubnout, jak máme být šťastní, jak máme být úspěšní, no prostě jak máme být cokoli.Tyto knihy jsou spolu s životopisy slavných a kuchařkami nejvíce prodáváné.Beletrie je jen popelka na pultech knihkupectví a dobrá beletrie je většinou jen v regálech. Jak říkal Werich, intelektuál se rád ohne..asi v tom smyslu to platí stále.. Beletrie je jen popelka na pultech knihkupectví a dobrá beletrie je většinou jen v regálech. Jak říkal Jan Werich, intelektuál se rád ohne..asi v tom smyslu to platí dnes mnohem víc než za pana Wericha.Napsat knihu můžete a dokonce dobrou, ale zkuste ji prodat bez toho, aniž byste byli fotbalisty, manželkami fotbalistů, zpívajícími nebo tancujícími v muzikálu nebo jakkoli známou "celebritou" a "rádoby celebritou". Stačí se zviditelnit a už se vaše kniha bude prodávat. I ta ne zrovna dobrá.Budťe milenkou prezidenta nebo známého mafiána nebo jen televizní hnězdičky a budou si lidé vaše knihy kupovat: " aha, toho znám, to bude dobrý asi.. , hm" . Vše je jen marketing. Jen u knih je to na úkor zboží.Prodávám své vastní knihy ( dvě zatím ) a vidím, že to funguje. Marketing, prodej, přímá úměra. JA tak pořád dokola. Jen autorská čtení jsou poloprázdná. Je to škoda.Při výběru beletrie doporučuju prolistovat a začíst se na několika místech a pokud vám to dá takový elektrický náboj " jó, to je ono", pak teprve kupuju. I když je to třeba známý spisovatel, není zárukou kvality. Marketing prodá úplně vše.Neměla bych to psát a prozrazovat. Ale těch knih na dně regálů od dobrých spisovatelů je mi fakt líto..Bez marketingu dnes nejde nic.Spisovatelský génius napíše něco úžasného. A co dál? Pokud nemá dobrý marketing |( i být jakkoli známý je marketing),nikdy mu knihu nevydají. I kdyby to byl Franz Kafka má dnes smůlu. A může si ji strčit do ...no někam do složky navěky..Proč to píšu? Protože se skoro bojím chodit do knihkupectví , kde na mě ihned vybafnou knihy o tom, co mám jíst a jak se mám radovat a jak mám žít.A já chci jen číst něco, co mi dává smysl, příběh a něco navíc k tomu - dobrou knihu.Kolik jich spočítám na těch pultech? Hoooodně a žalostně málo:-(.Nějak mě nenapadá, čím to je? Ale možná bych měla napsat" díky Bohu, že se ještě kupují knihy! - byť o fotbalistech, jídle, dinosaurech nebo o matkách na mateřské a mimíscích".A příště se v knihupectví nadechnu, vydechnu, vystavené stojany obejdu bez povšimnutí rovnou k regálům. Snad na mě nespadne cestou třeba biografie pana Ovčáčka. ( nevěděla jsem, že fakt něco napsal:-)) Nebo něco jiného a podobného..protože to by mě asi opravdu zabilo.