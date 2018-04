Karel Hvížďala

Prezident Miloš Zeman se opět předvedl jako dobrý šachista, který myslí o několik kroků dopředu a zároveň jako ten, který nikomu nic neodpustí. Past na Babiše, kvůli tomu, že vyhostil ruské diplomaty a do USA předal hackera Nikulina, si moc dobře rozmyslel a navíc mu to on tím, že několikrát zdůrazňoval, jak spoléhá na radu pana prezidenta, hodně ulehčil. Od počátku bylo zřejmé, že nejen kvůli Čapímu hnízdu, kauze, která se bude vyšetřovat evidentně dlouho, ale i kvůli mnohem závažnějšímu případu, o kterém se moc nehovoří – tzv. korunových dluhopisech – má pan Babiš obavy, že by mohl skončit před soudem, proto i v médiích zdůvodňoval zájem o ministerstvo vnitra. V tom druhém případě jde o mnohem víc peněz, jak ukazuje převedení vyšetřování z pražské kriminálky na Národní centrálu proti organizovanému zločinu, které znamená i změnu dozorování. To totiž převzalo vrchní státní zastupitelství, které se zabývá jen případy, u nichž škoda přesáhne výši sto padesáti milionů korun. Prodejem akcií tří firem získal pan Babiš v letech 2009 až 2011 748 milionů, a zároveň také zatím neodpověděl na otázku, kde vzal peníze na nákup dluhopisů. Podobných jeho kauz se šetří ještě víc, třeba fiktivní reklama na Čapí hnízdo kvůli snížení daní, jak na to upozornilo Echo 24.Toto úpěnlivé lpění na ministerstvu vnitra či financí značně snížilo manévrovací možnosti pana Babiše. Když si to pan prezident uvědomil, doporučil sociálním demokratům, jak prozradil Jiří Zimola, aby s ANO nešla do koalice, a pár dní na to zase doporučil panu Babišovi, ať pokračuje v jednání s komunisty a SPD.O možných důsledcích můžeme jen spekulovat, ale je zřejmé, že uskutečnění takových kroků by znamenalo ohrožení zahraničních investic i dotací pana premiéra, doma by pak vedlo k pokračování masovějších demonstrací v celé republice. Následně by se začaly snižovat preference ANO, což by mohlo donutit pana Babiše k tomu, aby přestal trvat na postu premiéra.Pan prezident se bude zřejmě situací dobře bavit, ale země s premiérem v demisi ztrácí schopnost činit zásadnější rozhodnutí, soudy budou některé kroky této vlády sice korigovat, ale řada z nich zůstane zřejmě nezvratných. Prezident – pokud jeho úmysl čteme dobře – bude vyčkávat s dalším krokem až do té doby, kdy ANO přestane být favoritem a bude jasné, že právě pan Babiš kvůli své neschopnosti vyjednávat způsobí předčasné volby. V tom případě totiž platí staré železné pravidlo, že taková strana ve volbách vždy prohraje, a o to panu prezidentovi asi jde. V mezičase by zřejmě vládla Zemanova úřednická vláda, doufejme jen, že by to nebylo dlouho.Pan Babiš sice těsně po jednání s prezidentem řekl, že sdělení pana prezidenta je pouze doporučením, ale jak vidíme, premiér v demisi, také díky rozložení sil v parlamentu, moc možností nemá, pokud bude dál trvat na svých požadavcích a snu o jednobarevné vládě.