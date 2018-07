Karel Hvížďala

V sociologii se taková vláda, která byla jmenována minulý týden v České republice, nazývá korporátní vláda, protože její členové jsou nebo byli buď přímo spojeny s jedním právním subjektem, nebo s ním sympatizují. Tento subjekt donedávna patřil, než ho byl nucen svěřit do správy svěřenského fondu, přímo panu premiérovi. Navíc někteří členové této vlády nejsou ani členy koaliční strany, takže ze své činnosti se nezodpovídají žádnému politickému subjektu, jehož program by měli ve vládě prosazovat. Ze své činnosti jsou odpovědni jen premiérovi, který tím pádem ve svých rukách soustřeďuje větší moc, než která by mu měla náležet. A protože zároveň pan premiér nedodržel koaliční dohodu, kterou uzavřel se sociální demokracií, podle níž měla mít tato strana ve vládě pět ministrů a má jen čtyři, k čemuž ho nutil prezident, měli bychom zpozornit. Už přece za předešlé vlády v demisi odešli z vedení policie klíčoví lidé, kteří trvali na řádném vyšetření podezření z podvodu při získání dotace pro Čapí hnízdo: naposled minulý týden odešel opět na vlastní žádost ředitel Národní centrály proti organizovanému zločinu.Dokonce lze spekulovat o tom, že mezi prezidentem a premiérem došlo k dohodě: premiér dal prezidentovi možnost ať si na místo ministra zahraničí vybere, koho chce ze dvou návrhů, což se podle politologa Karlovy univerzity Jana Kudrny stalo poprvé po sto letech. A za to bude prezident tolerovat premiérovi, aby si obsadil na důležitá místa v policii, a postupně i na státním zastupitelství, loajální lidi. V důsledku to znamená, že prezident posílil, premiérovi tato situace vyhovuje a předseda sociálních demokratů, jak předvídal již dávno předseda Senátu, prohrál. Ve Strakově akademii tudíž máme pouze stínovou koalici, jak se opět ukázalo minulý týden při hlasování ve Sněmovně při návrhu zákona o zprůhlednění obsazování postů ve správních radách, ve skutečnosti bude vládnout skutečná koalice mezi ANO, komunisty a SPD. Jde tedy o záměnu rolí kvůli postavení premiéra v EU.Současně firma IMOBA z bývalé korporace pana premiéra vrátila také minulý týden dotaci ve výši 50 milionů výboru Regionálního operačního programu a snaží se veřejnost přesvědčit, že tím je celá záležitost uzavřená, proto je podezření na místě. Dle většiny právních expertů, s kterými jsem hovořil, má takový krok pouze psychologický efekt. To znamená správní řízení o náhradu škody, tedy o úroky, by mělo pokračovat, stejně jako trestní stíhání: policie by se měla pokusit dokázat, že došlo k podvodu, jak tvrdí evropský OLAF a kauza by se měla dostat k soudu, který to buď potvrdí, nebo vyvrátí. Pokud se tak nestane, znamenalo by to, že jsme se ocitli na pomezí, na kterém nejde jen o funkčnost ústavních institucí, státního aparátu, ale především o krizi hodnot, na níž naše republika doposud stála, jak na to již před časem upozorňoval právní filozof Jiří Přibáň.