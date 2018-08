Karel Hvížďala

Pojem estetika krize pochází ze sociologie a zabývá se formami, skrze něž se proměnlivý proces společenské změny stává zřetelným a vnímatelným. Jinými slovy: každou krizi je možné odečíst z neschopnosti politických stran artikulovat skutečné problémy společenství, které zastupují. A protože hlavní město má nejen nejvyšší rozpočet, v letošním roce hospodaří s 80 miliardami, ale je i jako kulturní centrum důležitým lakmusovým papírkem nálad mezi elitami, je možné po uzavření kandidátek v minulém týdnu před říjnovými volbami do Senátu a do zastupitelstev obcí, tedy i Prahy, se pokusit o diagnózu. Mezi nejdůležitější problémy Prahy lze jistě počítat dostavbu Pražského okruhu, který se však vítězi minulých voleb hnutí ANO pod vedením současné primátorky ani nepodařilo prosadit mezi seznam prioritních staveb, na které se nemuselo obnovovat posuzování vlivu stavby na životní prostředí známé pod zkratkou EIA. A totéž hnutí letos na pražskou kandidátku na poslední chvíli prosadilo na první místo člověka, který vydělával do minulého týdne na tom, že jeho firma Fair Credit půjčovala peníze s šedesáti procentními úroky a na druhé místo zase muže, který na sebe upozornil bojem s bankami, které vydělávaly na malých klientech. A aby úmysl hnutí byl ještě více nečitelný, na třetí místo dosadilo člověka, který takto postavenou kandidátku veřejně kritizuje.SPD se zase chce profilovat ostrým bojem proti migraci, a to v době, kdy migrační vlna uprchlíků do Evropy prakticky skončila a je na úrovni roku 2012. Jen letos přišlo do Evropy o polovinu méně lidí než loni. Přesto za ni kandidují jak představitel krajní pravice, tak představitel krajní levice s delší politickou zkušeností. Volič si může vybrat.A Piráti slovy svého volebního lídra tvrdí, že pokud v komunálních volbách v Praze uspějí, jsou ochotni jednat o koalici se všemi stranami kromě KSČM a SPD, ale současně pro Piráty budou nepřijatelní trestně stíhaní lidé i kumulace funkcí. Tím ale vylučují i ODS, která nominuje na primátora nepravomocně odsouzeného člověka a i ANO, u které dochází často ke kumulaci funkcí. Koalici by pak těžko sestavili.KDU-ČSL se zase snaží na sebe upozornit starým trikem, s kterým přišlo minule již hnutí ANO, když ve snaze oslovit intelektuály začalo hovořit o výstavbě futuristického návrhu knihovny od Jana Kaplického v Praze na Letné. Jejich radní pro kulturu tvrdí, že výkopové práce by mohly začít do tří let, čemuž těžko někdo uvěří.Diagnóza je z uvedených důvodů nepříznivá: Z politiky se vytratila schopnost vnímání, proto pociťujeme její nepřítomnost, prázdnotu, ochablost, neužitečnost a grotesknost, čímž ztrácí legitimitu. To je ideální stav, pro bujení korupce a klientelismu. Jedinou morálkou je pak moc, jejímž náboženstvím a estetickou zkušeností jsou peníze.