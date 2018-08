Karel Hvížďala

Členové poslanecké vyšetřovací komise, která zkoumá okolnosti privatizace OKD po té, co Zdeněk Bakala, jako bývalý majitel černouhelné společnosti se před ní nedostavil a odmítl svědeckou výpověď, oznámili, že si ho nechají předvolat policií. Už jen toto samotné oznámení svědčí o nekompetentnosti členů této komise, nebo jen o vstřícném gestu vůči prezidentu Miloši Zemanovi, který jak několikrát prohlásil, by rád viděl pana Bakalu před soudem.V praxi však, jak mi sdělili renomovaní právníci, nic takového není vůbec možné. Zdržuje-li se občan na území cizího státu, i kdyby spáchal trestní čin a byl by obviněn, což pan Bakala není, a je jedno jaké má občanství, musel by justiční orgán poslat na odpovídající orgán v zemi, kde se dotyčný zdržuje, žádost o právní pomoc. U svědka by šlo o otázky výslechu, u obviněného je možno soudem vydat zatykač a ten by svědka či obviněného vyslechl a výsledek dodal zpět do České republiky. Ale jelikož pan Bakala obviněn nebyl a vyšetřovací komise ho ani obvinit nemůže, protože takovou pravomoc nemá, jde jen o prázdné gesto a divadlo pro laickou veřejnost. Policie České republiky, na kterou se komise obrátí, žádosti v cizině nemůže vyhovět.Sporné je i tvrzení předsedy vyšetřovací komise Lukáše Černohorského ze strany Pirátů, že pan Bakala je klíčový svědek. Připomeňme si, o co šlo: Prodej akcií v roce 2004 schválila vláda Stanislava Grosse jako celek, tedy nikdo jmenovitě nemůže být za prodej zodpovědný. Podíl tehdy získala za 4,1 miliardy korun skupina Karbon Invest, která zase tento podílí dál přeprodala společnosti RPG Industries, která patřila panu Bakalovi. Šlo tedy o obchod mezi dvěma soukromými společnostmi a stát s ním neměl nic společného.Jestli tyto společnosti byly předem domluvené, to už lze zřejmě těžko zjistit. Jediné, o čem lze spekulovat, je cena, za kterou byl podíl společnosti Karbon Invest prodán. Podle obžaloby v probíhajícím soudním řízení totiž byla hodnota nejméně 9,8 miliardy, a tím měla vzniknout škoda ve výši 5,7 miliardy, ale s tím neměl pan Bakala nic společného. Podobně i nejnovější prohlášení, že si komise předvolá prezidenta Miloše Zemana a bývalého prezidenta Václava Kluse je přestřelené, nikdo z nich se před komisi nemusí dostavit, protože jsou za výkon své funkce nezodpovědní.Proto lze s velkou pravděpodobností tvrdit, že za tímto divadélkem je pouze nezkušenost Pirátů, kteří zřízení vyšetřovací komise na konci minulého roku iniciovali, aniž znali procedurální možnosti takového orgánu. A budeme-li spekulovat, možná si dokonce můžeme dovolit říci, že ostatní strany o této situaci věděly, ale domnívaly se, že účast v takovém divadle jim před volbami může spíše pomoci než uškodit, protože jejich členové se budou často vyskytovat v médiích.