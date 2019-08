Karolína Šimková

Foto: Shutterstock

Ve čtvrtek odvysílala DVTV rozhovor, ve kterém se střetli primátor Prahy Zdeněk Hřib s lidoveckým zastupitelem Janem Wolfem. Přeli se o vlajku LGBTQ komunity (pan Wolf ji nesprávně považuje za vlajku festivalu Prague Pride, jde ale o symbol, který se používá globálně již přes 40 let) na budově Nové radnice. Primátor Hřib ji tam slavnostně vyvěsil v pondělí, kdy začal týdenní festival Prague Pride. "Je potřeba se zasadit o to, aby všichni měli stejná práva a příležitosti a nebyli diskriminováni pro svou sexuální orientaci," řekl při té příležitosti. Nesouhlas s činem primátora vyjádřil Wolf nejprve skrze svůj účet na Facebooku. Vyfotografoval se pod vlajkou v tričku s kresbou rodiny a nápisem “My jsme tu taky”. Zároveň kritizoval, že Hřib porušil pravidla, když duhovou zástavou nahradil vlajku Evropské unie. “To ho asi moc v Bruselu nepochválí,” komentoval. Zřejmě si nevšiml, jakým směrem se Unie profiluje. Duhové chodníky v Bruselu, duhové vlajky na budovách evropských institucí. Otevřená podpora menšině. Wolf fotkou naznačuje, že rodina je přehlížena, nemá svou vlajku na budově magistrátu, “trpí” na úkor menšiny. Opravdu?V rozhovoru dále říká, že Prague Pride je marketingová akce, jejímž cílem je v letním období, kdy se podle něj nic neděje, vytáhnout z movitých účastníků peníze. “Stále nevím, proč bych měl podporovat festival Prague Pride, co Praze přinese” říká. Zřejmě nepochopil, o co akci (pride = hrdost) jde. Ráda to přiblížím. O toleranci, o snahu upozornit na problémy lidí, kteří se necítí ve společnosti přijati a připadají si více či méně utlačováni. V tom jednom srpnovém týdnu jsou v centru pozornosti, mohou mluvit o svých trápeních, potkat se s lidmi, oslavovat. V sobotním průvodu, který je vrcholem Prague Pride, mohou naplno vyjádřit svoji kreativitu (nejde o to být polonahý, jak naznačuje Wolf), být svobodní, aniž by se museli obávat přílišné pozornosti a odsouzení druhých, protože jsou “mezi svými”. A tím nemyslím pouze lidi s jinou než heterosexuální orientací, ale všechny, kdo jsou otevření a tolerantní k odlišnostem.Festivalu, který loni v Česku navštívilo na 90 tisíc lidí (bez ohledu na sexuální orientaci), se po celém světě účastní každoročně miliony lidí. Vyjádření názoru a podpory touto cestou má smysl, protože i když žijeme ve 21. století a máme pocit, že jsme velmi svobodní, část lidí stále trpí proto, že jsou jiní. V některých evropských zemích jako Polsko nebo Rusko jsou podmínky pro LGBTQ komunitu nepříznivé. V polském Bialystoku například skupina extremistů napadla poklidný červencový pochod, jehož účastníci nesli duhové vlajky a transparenty "Láska není hřích" a "Za genderovou rovnost". V ruském Petrohradě byla na konci července brutálně zavražděna LGBTQ aktivistka Jelena Grigorjevová poté, co se její fotografie objevila na homofobním webu. Podmínky, v jakých žijí homosexuálové v jiných koutech světa, jsou oproti Evropě ještě extrémnější. Píšeme rok 2019, ale ve 12 státech světa stále hrozí homosexuálům trest smrti.Lidé s jinou sexuální orientací “tradiční rodinu” nijak neohrožují. Ta má ve společnosti své pevné místo po staletí. Pocit jistoty a bezpečí si ale zaslouží nejen ti, kdo odpovídají “normě”, zvykům. Ve společnosti, kde se lidé s lepší pozicí zastávají těch méně šťastných, se žije lépe. Nebo už nemáme považovat za samozřejmé, že se lidem, kteří to potřebují, vyjadřuje podpora?Hezký duhový Pride týden všem!