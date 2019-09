Karolína Šimková

Po zadání dotazu “vaccines” Pinterest zobrazí obrázky a grafiky z oficiálních zdrojů jako je WHO.

Výsledky, které se vám zobrazí v případě, že zadáte dotaz vakcíny. Mezi nimi několik dezinformací.

Ve čtvrtek se objevila zpráva , že Česko ztratilo status země bez spalniček, stejně jako další tři evropské státy. Podle českého ministerstva zdravotnictví se již letos spalničkami nakazilo 573 lidí, zatímco loni jich bylo 203 za celý rok. V celé Evropě se v prvním pololetí letošního roku objevilo 90 tisíc nakažených případů, což je více než za celý loňský rok. Kate O'Brienová ze Světové zdravotnické organizace (WHO), která Česku a dalším zemím status odebrala, považuje za největší hrozbu šíření dezinformací o očkování, které jsou příčinou stále vyššího výskytu onemocnění. Zavádějící a lživé informace se nejčastěji šíří prostřednictvím sociálních sítí, tedy facebookových skupin, twitterových diskuzí, nebo instagramových příspěvků.Když do vyhledávače české verze sociální sítě Pinterest zadáte anglická slova vaccines nebo measles (spalničky), místo výsledků v podobě obrázků a grafik, jak je na Pinterestu obvyklé, se objeví toto sdělení: “Příspěvky o tomto tématu často porušují naše zásady, které zakazují publikovat škodlivé zdravotní dezinformace. V některých případech se můžeme rozhodnout nezobrazovat žádné výsledky na toto téma...Pokud hledáte lékařskou radu, obraťte se na poskytovatele zdravotní péče.” V prostředí sociálních sítí poněkud radikální a neobvyklý krok. Prostě vám to neukážeme. A uživatelům v anglicky mluvících zemích Pinterest rovnou zobrazí kontrolované výsledky a fakta z oficiálních zdravotnických zdrojů jako je Světová zdravotnická organizace nebo Centrum pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC).Virtuální nástěnka a sociální síť Pinterest vznikla v roce 2009 ve Spojených státech, v srpnu 2019 síť určená především ke sdílení inspirativních obrázků a nápadů dosáhla 300 milionů měsíčních uživatelů. Ve Spojených státech v roce 2017 tuto síť pravidelně používalo 80 procent matek a 38 procent otců, 59 procent z nich tam pravidelně zjišťovalo informace, jak pečovat o dítě.Jenže problém je, když se sítí, na kterou si rodiče po celém světě chodí pro rady, šíří dezinformace. Toho si byli nejspíš v Pinterestu dobře vědomi a už od roku 2017 bylo proti uživatelským zásadám propagovat rady o škodlivosti vakcinace. V únoru letošního roku se Pinterest rozhodl, že na podobné dotazy ve vyhledávání prostě přestane zobrazovat jakékoliv výsledky, protože většina z nich byla do té doby proti očkování. A na konci srpna se rozhodli pro ještě chytřejší řešení: s dezinformacemi o škodlivosti očkování začali bojovat tím, že při jakémkoliv souvisejícím dotazu zobrazí uživatelům pouze ověřená fakta. Můžou se snažit sebevíc, jiné výsledky prostě na síti nenajdou.Škoda, že v případě, že jste uživatel z České Republiky a dotazy zadáváte v češtině, podobný mechanismus zatím nefunguje. Při dotazu “vakcíny” se stále zobrazují známé dezinformace. Dobrá zpráva je, že podobné opatření by mělo podle společnosti brzy fungovat i v jiných jazykových podobách než pouze v angličtině.Pinterest tímto krokem udal směr, kterým by se měly vydat i ostatní sociální sítě, skrze které se nebezpečné dezinformace dál ve velkém šíří. Je pravda, že v posledním roce začaly určitým způsobem bojovat proti vakcínovým dezinformacím snad všechny hlavní sociální sítě kromě Instagramu. Facebook začal odstraňovat stránky a skupiny propagující “neočkování” ze svých doporučení, odmítá také propagovat obsah, který může nabádat k podobnému chování. Youtube přestal vysílat reklamy před videy, ve kterých autoři povzbuzují k neočkování, ale podobný obsah je stále možné přidávat. Oproti Pinterestu tato opatření působí poněkud nedůsledně, protože ke klamavému obsahu se na těchto sítích nakonec vždy nějak dostanete, protože je tam stále přítomný.Pinterest je podobně proaktivní i v případě jiných dotazů při vyhledávání, které ohrožují zdraví. Když zadáte výraz “bulimie”, “anorexie”, Pinterest se vás zeptá, zda trpíte problémy s příjmem potravy a rovnou vás odkáže na odborníky. Takový přístup by byl na místě i u jiných sociálních sítí. V takových případech totiž nejde o cenzuru, které se velké sociální sítě obávají, ale o převzetí odpovědnosti za své uživatele a platformu, kterou jim poskytujete k šíření nepravdivých informací, nebo když si zrovna přijdou pro radu, která může ovlivnit zdraví jejich i blízkých.