Margit Slimáková

Tuky nás podle lékařů měly zabíjet. A proto nás experti desítky let krmili nízkotučnou dietou. Jejich tvrzení se však neprokázala. Naopak se hromadí výsledky studií, které hovoří o zbytečnosti až nebezpečnosti odmítání vajec, odtučňování mléka nebo nahrazování másla margaríny s trans tuky.Reakce odborníků, jejichž pravda se nepotvrdila, měla nejdříve podobu kritiky nositelů zpráv, pak ignorace, teď aktuálně je v kurzu relativizace faktů. Možností, jak shodit fakt, že nízkosacharidová strava s vysokým obsahem tuku nemusí zabíjet, ale může dokonce prospívat, je mnoho. Výsměch, kritika, ignorace, zpochybňování... to je běžný postup, když se objeví názor, který je v rozporu s aktuálním většinovým tvrzením odborníků. Jak se dají relativizovat výsledky každé nové studie? Zkusím vysvětlit na příkladu právě publikované práce od Gardnera a kol. Kvalitní studie, která jasně prokázala prospěšnost a funkčnost nízkosacharidové stravy, se dále předává, jako by se nic zásadního nedělo, jako by domnělá pravda o jednoznačné potřebě omezovat při redukci tuky dále platila. Zde je příklad titulku (které jsou bohužel pro mnohé tím jediným, co čtou), jakým je studie prezentována: Nízkosacharidové diety nejsou lepší než tradiční omezování tuků. ( The Telegraph, Science Základním parametrem v nízkosacharidové stravě bylo logicky omezení sacharidů. Jenže obdobný pokyn dostali i účastníci kontrolní nízkotukové skupiny. V rámci své zdravé nízkotukové diety měli kromě tuků omezit i cukry a průmyslově upravované sacharidy, jako je bílá mouka a produkty z ní. Účastníci i v této skupině pokyn poslechli. Také jedli podstatně méně cukru a mouky.. Doporučení omezit cukry a vysoce průmyslově upravované potraviny je samozřejmě prospěšné pro úplně každého, jen by bylo vhodné i v populárních textech, které studii předávaly, tento zásah také uvést.Testovala se nízkosacharidová strava. To ale po prvních měsících smysluplného omezení sacharidů znamenalo doporučení zvolit individuálně udržitelný příjem, což ve skutečnosti znamenalo u většiny účastníků zmírnění předepsaného omezení. A pro férovost to podobně bylo i ve skupině omezující tuky. Příjem sacharidů se tak z původních asi 30 gramů posunul na 100 až 130 gramů denně. Jednoznačně se tedy netestovalo dlouhodobé efektivnější omezení sacharidů.. Současně však záměr a výsledky studie nezabránili některým médiím předávat je jako nepotvrzení efektivnosti nízkosacharidové stravy, bez jasného přiznání, že se testovalo pouze mírnější omezení sacharidů. Navíc kvůli pokynu pro kontrolní skupinu také omezovat cukry se příjem sacharidů obou skupin přiblížil.Cílem studie bylo zjistit, jestli je pro redukci hmotnosti efektivnější omezení tuků, nebo omezení sacharidů. Výsledky? Obě možnosti byly obdobně efektivní. Ve skutečnosti bylo i jen mírné omezení sacharidů dokonce úspěšnější i když rozdíl mezi skupinami nebyl statisticky významný. Konkrétně při jeho testování došlo po roce k redukci v průměru o 6 kilogramů, zatímco ve skupině, která testovala omezení příjmu tuků, došlo k redukci o 5,3 kilogramů.Debata se díky Gardnerově studii posouvá. Donedávna se hovořilo o tucích, které zabíjí. Nyní se mluví o tom, jestli je omezení sacharidů stejně prospěšné jako omezení tuků.Za nejlepší považuji vyjádření autorů studie, že makronutriční složení (tedy poměry jednotlivých živin: bílkovin, tuků a sacharidů) není nijak rozhodující, ale zásadní je kvalita potravin. Vyjádření je ve shodě s tím, co stále propaguji: zapomeňte na počítání jakýchkoliv kalorií, porcí anebo gramů čehokoliv. Při stravě založené na skutečných kvalitních potravinách můžete prospívat na nejrůznějších, dokonce i velmi rozdílných stravovacích směrech.