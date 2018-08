Margit Slimáková

Velmi osobní kniha o zdraví

Napsala jsem knížku. Moje Velmi osobní kniha o zdraví vyšla teprve v polovině května a jen za prvních 6 týdnů se prodalo 10.000 výtisků, z čehož jsem upřimně šokovaná i nadšená. O čem kniha je a proč jsem ji napsala?Řadu let píšu články o výživě a zdravotní prevenci, bloguji zde na Aktuálně, srším novinkami na Facebooku , rozesílám emailový měsíčník Zdravé zprávy , natáčím videa pro Margit TV, vystupuji v médiích a v rámci našeho think-tanku Globopol se zasazuji o zdravější Česko — to vše zdarma.Do toho školím , přednáším, kočuji po celé republice jako nomád, protože mě baví propagovat vše zdraví prospěšné. Ovšem i v takto hektickém profesním životě je vlastní kniha zásadní milník. Nyní je v prodeji snad v každém knihkupectví v Česku, a proto i onen žert s reklamou v titulku. Ve skutečnosti však nejde o prodeje a status letního bestselleru , což mě samozřejmě těší, jako především o vyústění mé snahy sdělit na jednom místě to podstatné, co bylo dosud roztroušeno všude možně. Ať to není vytržené v kontextu. Ať pochopí každý. Ať se to dá v klidu přečíst znovu a dohledávat další informace či zdroje. Ať mám dost prostoru vysvětlit, oč mi jde.Sama jsem náruživá čtenářka a ke knihám mám hlubší vztah než k digitálním médiím, jakkoli i ty jsem si v posledních letech oblíbila (už mám i Instagram ). Ke knihám mám respekt. Nabídky vydavatelů jsem proto několik let s díky odmítala, až mě loni přesvědčili profesionálové z nakladatelství Bizbooks z rodiny Albatros a spolupráce s nimi mě nadchla. Takže, co v mé knizenajdete?Jsem zděšená ze záplavy nesmyslných přikázání, omezení a doporučení, která se vztahují k výživě a která se objevují všude kolem nás. Občas mám pocit, že jsou dusivější než znečištěné ovzduší. Mnozí z nás nejsou informováni, ale spíše zmatení a znejistění. Narůstající počty doporučení, diet, studií, poradců a speciálních potravin doprovází stoupající výskyt nemocí, které souvisejí s nezdravou stravou. Mnozí ustrašeně přemýšlejí, co si mohou namazat na chleba, a nakonec znejistí, jestli chleba vůbec máme jíst. Možná bychom si měli pomazánku natřít na list kapusty nebo plátek kedlubny? Jak se zdá, výživové inkvizici totiž už odolává jenom zelenina.Současná výživová věda je, zdá se, v zajetí scientismu. Čím dál tím více se zaměřuje na studium, propagaci a případně kritiku jednotlivých živin, přičemž jí mnohdy zcela uniká komplexní pohled na skutečné potraviny. Často to vypadá, že se žene za objevem kamene mudrců, jakési ideální směsi živin, a tato ideální směs by nám měla zajistit vše potřebné. Potom by se jen nacpala do amarounů a po zbytek života bychom nic jiného nepotřebovali jíst. Jenže přechodem od potravin k neviditelným živinám se výživa stává pro běžného konzumenta nepochopitelnou a vede k nesprávnému přesvědčení, že o zdravé stravě musí rozhodovat odborníci. Přitom jídelníček postavený na skutečných potravinách a jídlech z nich připravených je základem perfektního zdraví. Bez detailních znalostí jednotlivých živin a bez stresu z toho, co nám jak ubližuje, chybí anebo přebývá.Svůj jídelníček už roky nijak zásadně neřeším. Nic nehlídám, nepočítám spolykané mililitry tekutin, gramy, porce nebo kalorie čehokoliv. Ano, takhle jednoduchá zdravá výživa je. Skutečné potraviny totiž obsahují vše, co potřebujeme, a navíc ve správných poměrech. Chutnají skvěle, zasytí nás a nepřejídáme se jimi. Jestli nám prospívá více maso nebo fazole, studené nebo vařené a podobně, jsou už detaily. Stačí, když si každý vypozorujeme, co nám samotným vyhovuje. To, že něco svědčí paní sousedce nebo to doporučuje módní časopis, ještě neznamená, že to bude vyhovovat i nám.Skvěle jíst není všechno. Proto v knize nabízím i inspiraci, jak zvládat další životní výzvy, jako jsou třeba nedostatek času se hýbat, nadbytek e-mailů v doručené poště, děti, které odmítají všechno zdravé, babičky a školy, které servírují nezdravé jídlo. A dojde i na šedivějící vlasy a hatery, kteří vás kritizují právě pro ty šedivé vlasy. Ano, mluvím o těch několika málo hanebných parchantech dole v diskusích a jak s nimi pokud možno nepřijít vůbec do styku.Myslím si, že každý se o sebe může dobře starat a skvěle jíst. Nejlepší péče podle mě totiž nespočívá ve členství v drahém fitku ani v pobytech u moře. Knížka je o inspiraci v podobě mého vlastního příběhu. Za nejlepší jídlo nepovažuji kaviár, kreace michelinských kuchařů ani avokádo s chia semínky. Doporučuji potraviny, které jsou běžně dostupné, chutnají skvěle a zasytí. Propaguji péči o sebe, která je zvládnutelná i v rámci běžné práce a rodiny. Více o knize a její dostupnost u online knihkupců na Heuréce — aktuálně na 2. místě v kategorii Knih