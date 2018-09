Margit Slimáková

Někteří lidé kravské mléko pít nemohou, jiní ho vůbec nechtějí. Proto hledají alternativy. Trh nabízí tzv. rostlinná mléka, která jsou ve skutečnosti mnohdy jen voda mírně ochucená rostlinou. Někteří alergici na mléčnou bílkovinu a někteří intolerantní k mléčnému cukru pijí rostlinná mléka, protože hledají alternativu k mléku kravskému. Občas je pijí lidé, kteří se rádoby zdravě stravují, protože si myslí, že jsou rostlinné varianty díky nižšímu obsahu tuků zdravější pro srdce. Nedivím se tomu, vždyť hon na tuky tu probíhal desítky let. Někteří vegani pijí rostlinná mléka, protože z přesvědčení odmítají jíst produkty zvířat. A většina konzumentů rostlinných mlék si je občas dá, protože jim chutnají.Tzv. rostlinná mléka, která se správně mají označovat jen jako rostlinné nápoje, jsou nápoje z vody a obilovin, ořechů nebo semínek. Teoreticky tedy z potravin, které bychom mohli doporučit. Problémem rostlinných mlék v obchodech je, že jsou to průmyslové produkty, které většinou neobsahují nic prospěšného, ale naopak bývají zbytečně obohaceny o cukry a aditiva. A to určitě nikomu doporučovat nebudu.To je slogan Alpro mandlového nápoje. Ve skutečnosti je to drahá sladká voda s příchutěmi a několika vitamíny. Množství hlavní složky je skoro homeopatické.Přesné složení – co tedy skutečně kupujete: Pitná voda, cukr, mandle (2%), fosforečnan vápenatý, jedlá mořská sůl, stabilizátory (karubin, guma gellan), emulgátor (slunečnicový lecitin), vitaminy (riboflavin (B2), B12, E, D2).Přestože jsou ořechy a semínka slušným zdrojem bílkovin a některých minerálních látek, jejich vodnaté roztoky už jsou podstatně méně výživné. Přidání cukrů a aditiv k vodnatému roztoku posouvá rostlinné mléko do kategorie nezdravost ze zdravé výživy . Předpokládám, že i bez jakéhokoliv propočítávání živin je jasné, že litr vody se dvěma procenty mandlí za cenu 60 až 70 Kč není nic, co by prospívalo výživě a co by bylo rozumné kupovat.Pro úplnost dodám, že některá sušená rostlinná mléka, která běžně najdete na pultech prodejen zdravé výživy i některých lékáren, jsou další dokonalé příklady nezdravostí. Podle opakovaných analýz Vysoké školy chemicko-technologické patří k potravinám s nejvyšším obsahem trans tuků na trhu. Třeba takový sójový Zajíc natural měl 42,7 % trans mastných kyselin. Produkt přitom není ani bez trans tuků nic prospěšného, jde jen o směs škrobu a tuku s extraktem ze sójových bobů. Navíc obsah trans tuků dnes není na obale uváděn, zákazník tedy nemá šanci se o něm dozvědět.Skutečné rostlinné mléko si snadno připravíte za pár minut doma. Může obsahovat smysluplné množství ořechů – a tedy i živin. Navíc bude mnohem levnější. Jak na to?• Vyberte si oblíbené ořechy nebo semínka a namočte je na noc do vody. Ideální je poměr jednoho hrnku ořechů na 3 až 4 hrnky vody.• Pro sladší chuť můžete ořechy namáčet spolu se sušeným ovocem, nejlépe funguji medjool datle – stačí jeden nebo dva kousky.• Druhý den všechno dokonale rozmixujte. Můžete dochutit špetkou soli, skořicí, vanilkou, kakaem, kardamomem nebo třeba anýzem.• Pro jemnější konzistenci můžete přefiltrovat, ale není to nezbytné.