Mariana Novotná Nachtigallová

Rozdělená společnost, stav, který si přeje každý autoritář. My a oni, štěpící linie napříč společností na základě sociálním, etnickém, vzdělanostním, to je „vůdcům“ jedno, jen potřebují pěkně od sebe lidi rozlišit, zasévat strach, nenávist, nepochopení mezi jednotlivé skupiny. A konfliktem pak legitimizovat vládu pevné ruky. Žádný odpovědný politik nejde touto cestou, neboť je relativně snadné společnost rozdělit, ale velice složité a dlouhodobé rány zhojit.Z Hradu a Strakovy akademie bohužel již dlouhodobě zaznívá vůle po vytvoření hlubokých propastí mezi občany této země. „Pražská lumpen kavárna“, „líní politici, jen my makáme“, Praha versus zbytek republiky, města versus venkov, mladí versus staří …V souvislosti s demonstracemi za demisi premiéra Babiše se ozývá to stejné, „těch několik tisíc co demonstruje“, „mladí, co nepoznají soudce od státního zástupce“, „my co jsme volili Miloše Zemana a ti druzí“, „my, co jsme volili Andreje Babiše a ti druzí“.Kdyby měli pánové Miloš Zeman či Andrej Babiš odvahu přijít se na Václavské náměstí podívat, viděli by naplněné náměstí lidmi všeho věku ze všech koutů země. Rodiny s dětmi, mladí lidé, lidé důchodového věku, různého vzdělání a vyznání, všichni ohleduplně a pokojně protestující proti nevídané aroganci moci. Vsadila bych se, že mezi protestujícími jsou i původní voliči prezidenta Zemana a předsedy Babiše.Babiš i Zeman se dlouhodobě odvolávají na počet hlasů, které dostali ve volbách. Je jich prý stále víc, než lidí na náměstích. Zvrhlá argumentace Zemana a Babiše obsahuje zásadní omyl. Politik si zvolením nekupuje beztrestnost. Zvolení ho neopravňuje ani porušovat zákony, ani krýt staré hříchy, ani napínat ústavu na skřipec, ani zaprodávat zemi ruským či čínským zájmům.Zvolením politik získá mandát k výkonu veřejné služby na dobu určitou, nikoli beztrestnost. Občan má v průběhu výkonu mandátu plné právo ohradit se proti způsobu, jakým se politik úkolu zhostil. Zatím ještě máme svobodu slova a svobodu shromažďovací, je tedy naprosto v pořádku, že ji využíváme. Argument s počtem hlasů získaných v minulých volbách je zcela irelevantní.Věřím, že přes veliké úsilí naši společnost rozštěpit, právě tato arogance moci a zcela účelově vykonstruovaná a lživá argumentace naši společnost nečekaně stmelí.