Martin Jan Stránský

Minulý týden se papež František prý nechal slyšet, že „skutečné peklo neexistuje. Zlé duše prostě zmizí a nevrátí se.“ To snad v souvislosti se smrtí Stephena Hawkinse, největšího kosmického myslitele naší doby. Pokud prof. Hawkins v žádné vesmírné „černé díře“ nebo v kterékoliv jiné části vesmíru nenarazil na peklo, tak takové peklo asi opravdu neexistuje. Ne v podobě díry plné ohně a síry. Co to tedy s ďáblem teď, když se stal bezdomovcem?Ten je totiž evidentně dobře živ a zdráv.Zrovna když to vypadalo, že katolická církev by se začala stahovat ze zákopů středověkého myšlení, Vatikán oznámil, že znovu rekrutuje kněze pro kursy exorcismu. Dle Vatikánu, počet lidí posedlých ďáblem či „démony“ dosáhl takového množství, že je čas rozjet přijímací řízení na Vatikánskou akademii exorcismu. Snad je to tím, že ďáblovi se rozpustil domov, takže hledá jiné bydlení. Podle Vatikánu vymítání nemůže provést jen tak někdo, ale pouze kněží, kteří mají „výcvik v procesu“.Z lékařsko-psychologického pohledu je potvrzeno, že člověk, který opravdu věří, že byl posednut ďáblem, při nejmenším projevuje náznaky psychologické dekompenzace, přinejhorším závažného psychiatrického onemocnění. V takových případech je povinností (nejen) navštěvujícího kněze nasměrovat tuto osobu co nejrychleji na vhodné lékařské vyhodnocení, nikoliv pokračovat dál s Hollywoodským cirkusem středověkého vyhánění. Ale povídejte to Vatikánu...Tak co změní jeho postoj? To, co ovlivní každého: ztráta peněz. S rostoucím počtem ďáblem posedlých lidí, za kterými běží rostoucí počet „vyučených exorcistů“, je jen otázkou času, než se vyskytne ta nejzhoubnější zbraň moderních dob: soudní žaloba. Dříve či později vymítání „selže“ s katastrofálním důsledkem sebepoškozování nebo sebevraždy. Což povede pozůstalé, aby žalovali církev o odškodnění. Ne za neúspěšný exorcismus, ale za to, že katolický kněz se nadále a vědomě účastnil šarády, která stála někoho život, místo aby kontaktoval rodinu a získal pro dotyčného psychiatrickou pomoc.Tím bude muset Vatikán najít ďáblovi jiný domov. Nebo snad najít dalšího kosmického fyzika, aby dokázal, že neexistuje ani ten.Publikováno: www.pritomnost.cz, www.narodni.cz dne 3.4.2018