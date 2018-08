Martin Jan Stránský

Lékař, vydavatel časopisů Přítomnost a The New Presence, publicista, poradce. Narozen v USA, dnes žije v ČR, přednáší na lékařských fakultách UK a Yale. Zakladatel mezinárodních programů pro studenty lékařských fakult. Zakladatel a ředitel Kanceláře Ombudsmana pro zdraví, Praha www.ombudsmanprozdravi.cz, držitel ocenění Pro bono & CSR 2017. Zvolen jako nezávislý kandidát do Zastupitelstva Městské části Praha 1, jmenován předsedou Výboru pro zdravotnictví. Předseda Konzultativní rady Stálé komise Senátu pro krajany žijící v zahraničí. Je jedním z hlavních iniciátorů a organizátorů architektonicko-výtvarné Soutěže o návrh pomníku dr. Milady Horákové. Pomník ak. soch. MgA. Josefa Faltuse byl slavnostně odhalen dne 16. listopadu 2015 na tzv. Pětikostelním náměstí v parčíku ve Sněmovní ulici. Stojí hned vedle Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR jako připomínka češství, národní hrdosti a odvahy za ni bojovat. Další informace na www.narodni.cz

celý profil