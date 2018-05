Martin Krafl

Programový koordinátor prezentace ČR jako hostující země na knižním veletrhu Lipsko 2019 (Moravská zemská knihovna - Ministerstvo kultury ČR). Od října 2007 do března 2017 v diplomatických službách ČR. Pracoval pro Česká centra, od ledna 2012 do března 2017 jako ředitel Českého centra Vídeň s působností pro Rakousko a Švýcarsko a od června 2014 do září 2016 prezident rakouského sdružení kulturních institutů evropských zemí EUNIC Austria. V roce 2016 byl poradcem EUNIC GLOBAL v Bruselu v rámci expertní skupiny pro evropské clustery. Od října 2007 do června 2011 byl ředitelem Českého centra v Berlíně. Z německy mluvících zemí spolupracuje s časopisem Xantypa a Českým rozhlasem Vltava.



V letech 1996-2003 blízkým spolupracovníkem prezidenta republiky Václava Havla a jeho manželky Dagmar. Od roku 2004 do září 2007 tiskový mluvčí České televize. V ČT také vedl oddělení Kontakt s divákem a založil Divácké centrum. V letech 2004 – 2006 se autorsky podílel na kontaktním pořadu Adresát ČT, který zároveň moderoval. V nakladatelství Edice ČT vydal knihu "Jednou-za-časníky" (2009); spoluautor kolektivní monografie "Co je bulvár, co je bulvarizace" (2016) vydané nakladatelstvím Karolinum.





