Martin Stanoev

Je na místě diskutovat o roli reklamy ve veřejném prostoru? V médiích proběhla minulý týden debata, týkající se spontánního vysazování květin (tzv. street gardeningu) v prostorách veřejné zeleně. Starostka dané městské části nejprve označila na webu městské části tuto akci za nepřípustnou privatizaci veřejného prostoru. Vůči tomu se ohradil zástupce neziskové organizace Street Gardening s tím, že street gardening je pravý opak privatizace veřejného, kdy se jedná naopak o adekvátní užívání veřejného prostoru obyvateli města.Nechci se v tomto blogu zabývat tématem „veřejného zahradničení“, ale tématem reklamy. Nicméně daný spor, který na mnohé bude působit na první pohled spíše trochu kuriózně, dobře ukazuje, jaká u nás panuje nejasnost a zmatek ohledně pojmů jako je privátní, privatizace a veřejné či veřejný prostor. A téma reklamy ve veřejném prostoru podle mě podtrhuje, že diskuse nad tím, jak daným pojmům rozumíme, rozhodně dává smysl.Za sebe musím říct, že mě množství reklamy v městě (hovořím hlavně o Brně, kde bydlím) na billboardech a dalších reklamních plochách vadí. Vadí mi zejména reklamy vulgární, které nemůžu, na rozdíl od televizního kanálu, vypnout. A nejsem příliš nadšený z toho, že s dcerou, která chodí do druhé třídy, míjíme při procházkách městem různé modelky, které poodhalené, ve vyzývavých pózách, nabízejí například zahrádkářské náčiní nebo automobil.Jedná se o můj názor a je přirozené, že někdo s jiným světonázorem a jinými životními zkušenostmi má odlišný. Zkrátka mi vadí více vulgarita a sexismus v reklamě, než kojící žena na veřejnosti. Nicméně si myslím, že veřejná debata nad daným tématem je na místě a veřejnost má právo, rozhodne-li se k tomu, požadovat adekvátní regulace. Mnoho rodičů jistě také potvrdí, že reklama cílená na děti jim přidělává starosti.Náhled na reklamu ve veřejném prostoru se formoval v 90. letech. Je mimochodem zajímavé, že v době, kdy se měnily hranice reklamy, ale i vizuální a mediální kultury, vadily na komerční televizi například dlouhé vlasy moderátora, nebo zachycení odhaleného břicha těhotné moderátorky. Násilí a sex(ismus) mnohem méně.Zkušenost přitom ukazuje, že je mnohem obtížnější odstranit problematický reklamní obsah, než vykázat z veřejného prostoru někoho, kdo na problematičnost reklamy upozorňuje. Odkaz zde Hédonismus spojený s rozvojem konzumního života poslal dřívější puritánství do věčných lovišť. Nejde podle mě o to, volat po návratu puritánské morálky. Ale hledat cesty, jak dávat bezbřehosti reklamních kampaní motivovaných ziskuchtivostí určité meze. Současná odpověď na otázku v názvu blogu přitom zdá se být: poodhalené poprsí patří na veřejnost, pokud pomáhá lépe prodávat nějaký výrobek.