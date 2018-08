Martin Stanoev

Aktuální situace kolem bývalých klientů H-Systemu, kterým hrozí že se budou muset vystěhovat ze svých domů, ukazuje, že některé závažné kauzy, které mají počátek v 90. letech, stále zůstávají nedořešené. Na konci minulého roku vznikla v rámci Poslanecké sněmovny vyšetřovací komise k OKD, firmě která přešla do vlastnictví Zdeňka Bakaly i s množstvím bytů. Bývalý premiér Sobotka, který vypovídal v souvislosti s kauzou, v nedávném rozhovoru pro média zdůraznil, že odprodej státního majetku má počátek v 90. letech a ne v době, kdy byl ministr financí.Myslím si, že 90. léta jsou tématem, které si zasluhuje pozornost. Byť jsou to věci již staré 20 let i více, navíc amnestie bývalého prezidenta V. Klause ukončila možnost trestní odpovědnosti pro některé z aktérů nedořešených kauz té doby, reflexe tohoto období může mít svůj význam.Nejde ale jen o jednotlivé kauzy. Porozumět více této době, jak nás utvářela a stále dopadá na současnost, může mít svůj význam. Toto období bylo také dobou, kdy se nově ustavilo naše porozumění pojmům jako je svoboda a sociální spravedlnost, či víra v určité ekonomické modely a pojetí veřejné sféry a státu.Došlo podle mě k tomu, že se období normalizace a komunismu nepodařilo zpětně dobře uchopit, zreflektovat, pojmenovat problémy, důsledky atd. Bylo by podle mě chybou, promeškat stejně tak reflexi 90. let.Věřím že je to silné téma pro žurnalistiku i společenské vědy. I třeba pro sociální práci, obor kterým se zabývám. Na toto téma jsem mimochodem narazil nedávno při jednom výzkumu v rozhovoru s lidmi žijícími v azylovém domě (jednalo se o město v Moravskoslezském kraji). Někteří klienti této služby měli tendenci obviňovat „nespravedlivý svět“ za svoji neutěšenou situaci. Dva z těchto klientů viděli počátek svých problémů už v době transformace ekonomiky, kdy přišli o práci a „už se nechytili“.Sociální práce se zaměřuje na to, aby klienti si také více uvědomili svoji odpovědnost za situaci, do které se dostali, či své možnosti v situaci něco aktivně změnit. To je zcela v pořádku, nicméně nyní se v sociální práci stává stále silnějším tématem také odpovědnost společnosti vůči lidem v nouzi a vedle toho různé systémové problémy (např. problém exekucí a předluženosti, obchod s chudobou), které z individuální roviny nelze řešit.Sociální práce a především sociální politika (velmi aktuální je nyní například bytová politika, ve které v minulosti probíhala intenzivní privatizace bytového fondu obcí), jsou přitom pouze jedny z mnoha oblastí, které by bylo dobré sledovat v kontextu nedávno proběhlého vývoje české společnosti.