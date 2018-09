Martin Stanoev

Antikomunismus je asi generačně pochopitelný postoj a často je pro mě spojen s dojmem psychologické potřeby vypořádat se se zkušeností života v nesvobodné společnosti. A není podle mě pochyb, že odpor disidentů vůči útlaku normalizačního soukolí si zasluhuje respekt. Pro někoho s mojí zkušeností, kdo dospíval v 90. letech, již ale nejsou tyto emoce (hněv vůči minulému režimu) emocemi, které by mohl sdílet. Naopak mnohem větší senzitivita se logicky objevuje pro problémy současnosti či polistopadového vývoje společnosti.Ztratili-li recepty a návody, které se v naší společnosti zakořenily v 90. letech svoji přesvědčivost, je podle mě nutné se vrátit k některým otázkám. Slovo socialismus, zmíněné v názvu blogu, je z pochopitelného důvodu dnes zdiskreditované. A já vlastně nevím, použije-li se v debatě, co znamená. Co však pro mě srozumitelné je, jsou problémy, ze kterých úvahy o socialismu čerpaly svojí legitimitu.A tyto úvahy mimochodem měly svůj vliv i na západní poválečný svět, kdy se rozvíjel sociální stát a role veřejné sféry byla silnější než dnes. Problémy chudoby, zvětšujících se ekonomických nerovností, či růstu sociálních rizik přitom dnes nepostrádají aktuálnost ani u nás.Asi málokdo dnes naštěstí uvěří ucelené ideologii, která má již dopředu hotové odpovědi na složité otázky směřování společnosti a řešení společenských problémů. A je-li tohle pro někoho socialismus, chápu, že se mu tento pojem příčí. Pokud však pro někoho znamená snahu hledat cesty k vytvoření spravedlivějšího světa než je dnes, tak se mě nezdá, že dnešní systém by byl natolik přesvědčivý, že by to vyznívalo zcela absurdně.Ale zpět nohama na zem. Mě osobně zajímá veřejná debata a ne politická agitace. A problém je možná v tom, že jak se bráníme slovu socialismus, bráníme se vidět i některé problémy a témata, které přehlížením nezmizí. Jeden konkrétní příklad. Při debatě o schodkovém rozpočtu jsme si vyslechli obvyklé litanie o rozhazovačném státním aparátu, který projídá budoucnost. Téměř ale nic o daňových optimalizacích. Odkaz zde . A to je myslím škoda.