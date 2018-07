Michael Babka

Poznávat Provence jest doporučováno na jaře, už pro nižší počty lidí se stejným úmyslem. Ale má-li člověk choť školou povinnou, nezbývá mu než sem vyrazit v plné sezóně. Jednu výhodu to ale přece jen má, neboť do tohoto období se soustředí nejvíc místních svátků, slavností a festivalů. V Avignonu probíhá od 6. do 24. července známý divadelní festival, a i když se z důvodu jazykové bariéry nezúčastníte žádného představení, můžete festivalovou atmosféru nasávat na každém kroku. Nenajdete žádný plot či strom, kde by nevisel nějaký plakát.A sotva udeří desátá dopoledne, vyhrnou se do ulic umělci v maskách, zpěváci a tanečníci, zpívají a tančí a rozdávají programy a letáky, na nichž jsou mnohdy sami vyobrazeni. Podobných kulturních akcí se koná celá řada, např. v Martigues od 21. do 28. července Festival tance, hudby a zpěvu, v Carpentras Festival les Papillons atd.Městečka a vesničky v Provence mají svou osobitost už samy o sobě, ale vždy se ji snaží ještě zdůraznit nějakou kuriozitou nebo specialitou. Tak třeba Cavaillon se stal synonymem pro melouny, ty sladké, ananasové cantaloupe, pro latiníky Cucumis melo. Když se totiž v Provence chce pojmenovat meloun tohoto typu, řekne se prostě "cavaillons" bez ohledu na to, kde vyrostly.V jednom z červencových víkendů vypukne v Cavaillonu Feria Melon. Na hlavní třídě Cours Bournissag, kde probíhá jádro oslav, vyrostou vysoké kovové bariéry jako v Jurském parku. Součástí oslav je totiž i běh býků ulicí za doprovodu camargských běloušů a bezpečnost diváků a melounů je na prvním místě.Kromě toho se místní i návštěvníci radují z průvodu krojovaných sedláků. Pochopitelně nesmí chybět dechové kapely a jako všude ve Francii dobré jídlo a pití včetně ochutnávky melounů, když je ten Feria Melon.Městečko Valensole si hoví uprostřed Plateau de Valensole v Národním parku Verdon. Téměř všech 12.000 hektarů planiny je osázeno levandulí, jen sem tam ji přeruší slunečnice nebo mandlovníky. Kde jinde by se tedy měly konat slavnosti levandule? Jednu z nedělí uprostřed července přeruší poklidný život Valensole hojně navštěvovaná veselice.Už od rána městská policie nepouští auta do města a odklání je na provizorní parkovací plochy, odkud pendluje autobus do parku pod radnicí. Od náměstí s kašnou a po celé Avenue Segond se zpívá, tančí a hraje. Hlavním materiálem na výzdobu je pochopitelně levandule. Převládá barva fialová, řekl bych, ale choť mi vysvětlila, že je to barva levandulová.Pokud něco z levandule lze udělat, bylo to tu v nesčetných stáncích. Přemýšlel jsem, zda by dali levanduli i do tlačenky, a vida: dali. Tedy, abych byl přesný, objevili jsme jen Pâté a la Lavande.Ale stejně ve Valensole máme nejraději jednu starou garáž na Rue du 19 Mars 1962, kde usměvavý staroušek Gilbert, prodává svazky levandule a levandulového oleje za velkoobchodní či spíš symbolické ceny, a to i ve dnech, kdy se nekoná Fete de la Lavande.