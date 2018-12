Michael Babka

Anagramy jmen svých či kolegů se bavívali čeští básníci, spisovatelé a umělci odedávna, zejména v kavárnách, v nichž jazykové hraní patřívalo k těm vznešenějším kratochvílím. A že není lehké vytvořit přesmyčku zachovávající diakritiku a veškerou naši složitou morfologii. Tak se ústy Karla Trinkewitze, už zapomenuto v kterém lokále, Karel Šiktanc přeměnil ve větu "škrtila kance". A věru to měl básník těžké, chtěl-li kolegovi oplatit stejnou mincí. I s pomocí cizích slov "writer" a "klient" tu pořád na přesmyčce zůstával "kaz". Spisovatel Jan Karafiát do kaváren asi moc nechodil, ale se svým současníkem Járou Cimrmanem, jenž pravidelně vysedával v Louvru, má jinou, niternější souvislost. Copak není krásné, že Jan Karafiát je vlastně přesmyknutý fanatik Jára?Nejslavnější kavárnou literátů je bezesporu ta, jejíž akvária oken z jedné strany odráží Národní divadlo, a v níž mezi malými rybami plují občas i vzácné druhy umělecké. Zaslouží si býti oslavena za to, že okysličovala prostředí i v dobách, kdy se dýchalo špatně, a že - na rozdíl od skutečných akvárií - dovolila rybám odplout, byť jen do jiné, větší skleněné klece. Však umělci se zase rádi vraceli do oné zastavárny času, k níž café fatal přirovnal Josef Kroutvor. A jak jinak uctít tento objekt než básní, jež s ohledem na činnosti zde často provozované zvát by se měla pajánem.(1)(2) byl štamgastem.Od Vltavy(3),(4) myšlenek!Usedl na(5).Pak zakryl(6) večera,když(7) brouzdala.Nechal splín(8),však(9)(10) zoufalosti,jejíž(11) neublíží.(12),když(13),a cestou(14).Vždycky lze(15),zbývá-li(16).(1)Kavárna Slavia(2)Arne Novák(3)Karel Václav Rais(4)Ondřej Sekora(5)Jaroslav Vrchlický(6)Jan Otčenášek(7)Milan Uhde(8)Rudolf Těsnohlídek(9)Magdalena Dobromila Rettigová(10)Jan Skácel(11)Viktor Dyk(12)Milan Kundera(13)Karel Šiktanc(14)Vlastimil Vondruška(15)Beneš Krabice z Veitmile(16)Jarmila Loukotková