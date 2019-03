Michael Babka

Blíží se Den učitelů, tak bych rád připomněl tu první a nejdůležitější školní učebnici. Slabikář. Kdo by si při zmínce o něm nevybavil některou z jeho vět, které každému prvňákovi utkví navždy v paměti. "Ema má mísu", ale častěji šlo o něco v souvislosti s masem. "Máma mele maso", nebo tak. Dnes se ve školách používá několik verzí slabikářů, všechny jsou samozřejmě schváleny ministerstvem. Z prvních stránek by člověk mohl nabýt dojmu, že MŠMT je pod mocným vlivem masného průmyslu. Různé verze textů pro nejmenší se totiž vzácně shodují v tom, že se stále i po letech točí okolo masa. Pro kombinaci písmen M a S autory patrně nenapadá nic jiného než ona svalová hmota hospodářských zvířat. Přitom každé malé dítě ví, co znamená např. kombinace písmen SMS, ale které z dětí reálně vidělo, jak se mele maso? Slabikáře si však dál melou svou:(nakladatelství Alter)( nakladatelství Fraus)(nakladatelství Didaktis)(nakladatelství hns.cz)(nakladatelství Studio 1+1)nakladatelství Prodos)(nakladatelství Jinan)Když už stejně existuje více schválených verzí učebnic elementárního čtení, proč by nemohly existovat slabikáře zaměřené na různé komunity a menšiny, jež se mohou cítit diskriminovány současným jednostranným pojetím výuky? Rodiče by si při zápisu do školy mohli vybrat, z čeho jejich potomek bude číst. Jako marginální bych viděl otázku, jak takovou výuku zorganizují a zvládnou učitelé. Český pedagog už přežil daleko razantnější byrokratické pokyny.Předpokládejme, že jsme v oné "masité" fázi výuky, kdy dítě zná všechny samohlásky a ze souhlásek L, M, S a T. Zároveň zachovejme prostředí rodiny, kde vystupují dítěti nejbližší osoby. Na druhou stranu však nelze vztahy v rodině pojímat stále tak pozitivně, slabikář by měl děti už pozvolna připravovat na realitu života. Jak by tedy moderní slabikáře mohly nahradit to odvěké a nudné omílání mletého masa?Máma mele mátu a láme listí.Máme salát. Ó my se máme!Táta musí mít maso.Mlsá salám.Máma má sílu. Smí sama myslet.Táta se motá. Táto, ty saláte!Máme se mu smát?Táta má mat.Máma myslí a málo solí.Táta má osla místo auta.Sysel se lísá. Motýl lítá.Les se má.Mámo, mám SMS?Ema ale myslí MMS.Táta má stále OS/2.Mám systém LiMo. To to lítá!Máma, táta a my máme stát.Musíme mít sílu.Táta mlátí muslima.Mám sílu sama se omotat lasem.Máma mlátí tátu metlou.Táta se má.Věřím, že vymyslíte spoustu dalších neotřelých textů pro naše nejmenší čtenáře. Vždyť Ema si má myslet: i málo masa má smysl!