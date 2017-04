Michaela Pixová

Česká média se už opět pokouší přihřát si polívčičku na démonizaci domácích porodů, a lidským neštěstím nakrmit senzacechtivé čtenáře z řad těch, kteří postrádají kapku zdravého úsudku. Tentokrát byla na pranýř postavena žena, jejíž novorozené dítě zemřelo krátce po překotném porodu. Překotný porod sám o sobě není žádná sranda. Proces, který u jiných žen trvá třeba 10 nebo 20 hodin, se v případě překotného porodu smrskne do řádu desítek minut, a kdo někdy rodil, má alespoň rámcovou představu o intenzitě takového prožitku. Kvůli zvrácenosti celé diskuse okolo domácích porodů v této zemi by na tom ale rodička možná paradoxně byla lépe, kdyby k oné nešťastné události došlo někde v supermarketu, kině, nebo na zastávce autobusu. Tak by se alespoň vyhnula zcela absurdní polemice, která je snad ryze českým unikem, o tom, jestli náhodou smrt dítěte nezpůsobilo zhoubné prostředí domova. Zatímco porod v onom lůně zkázy – naších smrtonosných domovech – si ty nejšílenější a nejkrvežíznivější čarodějnice z nás plánujeme zcela vědomě a potají, většinou s úmyslem své dítě zahubit - porod ve veřejném prostoru působí trochu víc jako předem nezamýšlená nešťastná náhoda. Úplně největšího pochopení se pak v českém mediálním diskurzu dostává porodům v autě, protože tam je alespoň patrný náznak záměru odjet rodit někam jinam – nejspíš do porodnice.Udělala jsem tu chybu a nahlédla do diskuse pod jedním článkem, v něm se pojednává o možnosti, že žena porod plánovala doma. Jeden z diskutujících se pozastavuje nad tím, že žena měla svou vlastní porodní asistentku, a že to tedy celé nějak smrdí nějakým „podvodem“. Dotyčný diskutující zřejmě netuší, že si ženy berou osobní porodní asistentky i k porodům, které se odehrávají v nemocnici. Zatímco v zahraničí je zcela běžné, že se o ženu stará jedna porodní asistentka po dobu celého těhotenství, u nás je spolupráce s takovou osobou „podezřelá“ a zavání bezmála trestnou činností. Komentáře ostatních diskutujících pak byly natolik nechutné a bezcitné, že ani nestojí za to, aby byly jakkoliv dále reprodukovány. Snad si je rodina mrtvého miminka nikdy nepřečte…Jenomže bohužel dost škody už napáchali i samotní policisté , kteří rodinu v oné tragické situaci rozdělili. Zatímco žena ve vážném stavu byla odvezena do porodnice, aniž by se dozvěděla, že miminko mezitím zemřelo, muž byl odveden k výslechu na policii. V jiném článku se dozvídám, že údajně jihomoravští „záchranáři zuří“ , že snad mělo jít o plánovaný domácí porod. Snaží se snad hledat alibi pro vlastní neschopnost dítě oživit? Kazí snad taková statistika aureolu neomylné zdravotní péče v ČR, a je tedy lepší pokusit se neštěstí svést na „šarlatánské“ praktiky těch, kterým se snažili pomoct? Ostatně – kdyby dítě po překotném porodu zemřelo v porodnici, média by o tom nepsala a my bychom se o takovém případu nikdy nedozvěděli.Z uvedené kauzy nicméně vyplývá, že v České republice by snad ženy raději měly do porodnice nastoupit už ve chvíli, kdy se jim na těhotenském testu objeví dvě růžové čárky. Jedině tak mají 100 % jistotu, že se případný nešťastný příchod jejich potomka na svět nestane obětí zdrcujícího propírání v médiích, a ony nebudou podezřelé z vraždy vlastního dítěte.