Michaela Pixová

V kontextu právě probíhajícího ubíjejícího sucha a všudypřítomných alarmujících zvěstí o nadcházející éře proměněného klimatu, jehož vlastností budou mimo jiné právě dlouhá období bez srážek a s tím související úbytek podzemních vod, kvůli kterým bude nutné začít s vodou dramaticky šetřit, se na Novinkách.cz objevil článek s videem poskytujícím instrukce k správnému mytí rukou, během kterého dojde k zbytečnému vyplýtvání nejméně deseti litrů pitné vody . K zveřejnění článku zjevně došlo při příležitosti dnešního Světového dne hygieny rukou, který Světová zdravotnická organizace (WHO) coby jeho iniciátor stanovila právě na 5. květen. Že si lidé nemyjí ruce správně je docela dobře možné. Že se bez čistých rukou rychleji šíří nebezpečné bakterie je také nabíledni. Otázka je, jestli nám v budoucnu ještě vůbec na mytí rukou zbyde nějaká voda, pokud jí budeme plýtvat tak, jako paní, která techniku mytí rukou na instruktážním videu předvádí. Tam totiž celou operaci zahajuje tím, že si nejprve pustí plným proudem vodu, pod kterou si ruce lehce opláchne. Aniž by pak vodu zavřela si pak následně své ruce celou jednu minutu mydlí a všelijak mne, přičemž voda po celou dobu plným proudem teče úplně na prázdno. Tak takto prosím ne!!!! Že se voda nemá nechat bezdůvodně téct proudem je dávno známá věc, kterou se běžně učí už děti v mateřské škole, a do budoucna se jí budou muset učit ještě s větším důrazem. Jinak bude WHO za pár let vyhlašovat nikoliv Světový den hygieny rukou, ale Světový den hygieny bez vody.PS: Toto video dosvědčuje, že mýt ruce lze i ekologicky a šetrně vůči zdrojům pitné vody. Není k tomu přitom potřeba mít baterii s fotobuňkou. Stačí nebýt líný udělat jeden pohyb navíc, a vodu zavřít vždy, když jí zrovna nutně nepotřebuji používat.