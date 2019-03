Michaela Pixová

Andrej Babiš na právě probíhajícím summitu Evropské unie ukazuje svůj skutečný postoj k ochraně klimatu, a také k požadavkům studentů a studentek, kteří minulý týden demonstrovali po celé České republice na protest proti nedostatečné ochraně klimatu ze strany vlády. Činy českého premiéra dokládají, že skutečnost je ještě daleko horší. Přední představitelé české vlády se dokonce po vzoru prezidenta Trumpa pokouší úsilí o ochranu klimatu a tedy i života na celé planetě aktivně podkopat!!! Greenpeace o tom v tiskové zprávě informovalo ve čtvrtek 21.3., média však o tomto podrazu mlčí. Ve své tiskové zprávě Greenpeace píšou:"Hlavy států na summitu projednávají klimatickou strategii EU do roku 2050, kterou navrhla Evropská komise. Uniklá pozice Česka, kterou má Greenpeace k dispozici, je šokující a nepochopitelná. Chce ze strategie vyškrtnout pasáž, která říká, že by EU měla být do roku 2050 uhlíkově neutrální. To je přitom jeden ze základních předpokladů pro to, abychom byli schopni zamezit oteplení planety nad 1,5 °C, a zamezit tak drastickým dopadům změn klimatu."Aktivní snaha českého premiéra nadbíhat fosilnímu lobby a vyjednávat za zády voličů zákulisní dohody se státy Višegrádské čtyřky, jejichž společnou snahou je rezignovat na jakékoliv snahy o ochranu klimatu, je pro současnou mladou generaci jasným vzkazem:Pro organizátorky a organizátory studentské stávky je to také jasný vzkaz, že s protesty bude nutné pokračovat dál.My ostatní, kteří nechceme v příštích desetiletích zažít totální kolaps klimatu a utrpení, které z toho vyplývá, se můžeme prozatím alespoň připojit k výzvě vládě i dalším představitelům České republiky, aby plnila závazky vyplývající z Pařížské dohody, a podepsat petici Sama za sebe vysílám apel na česká média!!! Přestaňte o zločinech českého premiéra mlčet. Jde i o váš život a život vašich dětí. Informujte pravdivě voliče o tom, že si zvolili do čela země člověka, kterému na budoucnosti této země absolutně nezáleží. Ne, nebude líp. Ano, vaše děti se za nás jednou budou stydět.