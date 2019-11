Michaela Trtíková Vojtková

Podle Wikipedie je slovo manel, vlastně Manel, “an indie pop band from Barcelona who sing in Catalan”. Není tam ani m/Mužel, ani celomužstvo, ani párekfest. Díky angličtině se dozvídáme, že existuje sausage party, brodeo, brodown, dickfest, sausage fest, … Jednoduše se jedná o panel diskutujících, kde se nevyskytuje žádná žena. Díky tomuto novému slovu by se asi Ústav pro jazyk český vyvrátil ze základů, ale téměř každá feministka považuje manely za průvodní jev patriarchátu. A ano jejich výskyt v roce 2019 je víc než malý. Jaký podíl manelů je na celkovém počtu panelů nemůžu říct, protože taková statistika neexistuje. Ale mohu říct, že mě pokaždé zvednou ze židle. A ještě víc mě štve, že samotní řečníci se necítí trapně při této 100% kvótě na muže.Je to jednoduché, není v něm žádná žena, která by byla v roli odbornice, či nositelkou tématu, jednoduše mluvčí, či komentátorka. Často jsme rády i za moderátorku!Výskyt manelů se nevyhnul ani různým výročním konferencím k oslavě 30. narozenin naši demokracie, namátkou manely jsou běžné v Českém rozhlase či na Univerzitě Karlově.Můžeme založit album a tyto manely sbírat a vyměňovat si je jako pokémony s feministkami z Maďarska či Rumunska. Nebo vyhlásit soutěž krásy o nejhezčí manel! Nebo můžeme manely ignorovat a nechodit na ně. Nebo pořádat protesty formou žanelů a nebo… můžeme požádat všechny muže, kteří by se v manelu měli ocitnout, aby do něj jednoduše nešli nebo za sebe vyslali ženu. Je to totiž jediná strategie, jak situaci zvrátit a netvářit se, že tady máme ženy bez mozku, a mluvícího ústrojí…Je to ještě jednodušší, než jste si mysleli. Než usednu s někým do panelu, je přece super vědět, s kým budete diskutovat a můžete tak rovnou organizátorům či organizátorkám oznámit, že pokud v panelu nebude žádná žena, ať nepočítají s Vaší účastí.A ne nebudeme dělat nekonečné seznamy žen odbornic, které jsou ochotné své téma veřejně nosit.Podle scénáře číslo jedna se zřejmě zhmotní vlhký sen nejedné feministky a převlečeny za víly budou kolem manelistů tančit a zasypávat muže třpytkami a dolévat jim vodu či jiný povzbuzující mok, aby jejich slova byla ještě chytřejší. Plus se nabízí při pokročilé klimatické změně použití pštrosích per jako vějíře.A podle scénáře číslo dva se stane to, že pár feministů, kteří již takovou praxi zavedli, ji budou používat nadále a nebudou zasedat v manelech, nebo nedej bože psát do sborníků esejů v knize čistě mužských autorů. A ti, co manely obhajují, budou dál šířit bludy a pohádky o tom, že ženy nechtějí do panelů, nemají na to čas, protože mají děti a nebaví je po večerech mluvit s veřejností, že na to nejsou stavěné a raději se věnuji nonstop kojení a přebalování. Podle této logiky jsou totiž děti v České republice až do patnácti let bráni jako kojenci, kteří potřebují nonstop náruč výhradně matky, prso a přebalit. Tatínci mají zřejmě výjimku, anebo dokonce omluvenku automaticky.A nyní diskutujme, prosím!