Mikuláš Peksa

Zdroj: Facebook

O stavu právního státu v EU jsme toho už napsali hodně. A zaslouženě, situace je v řadě států špatná a nápravné mechanismy jsou velmi slabé. EU byla založena jako klub demokratických zemí, které ctí zásadní principy – oddělení jednotlivých složek moci nebo lidská práva. V tomto plánu se. Přesně takhle to ale Viktor Orbán udělal – a v Maďarsku problémy s právním státem nekončí.Podívejte se například na detailnější přehled situace v Bulharsku , a zvyšuje se tak šance, že Unie nebude muset přímo přispívat Orbánovi na zavírání škol a kontrolu médií, ve kterých pak je EU obviňována ze spiknutí se Sorosem. Peníze by neměly téct ani Polsku na vytváření „LGBT free zones“, ve kterých se lidé dělí na vítané a nevítané podle toho, jakého partnera si chtějí vybrat. Nově zavedený „rule of law mechanism“ ale Tomio Okamura okamžitě označil za ideopolicii, spiknutí a fašismus. Takové hodnocení je úplně mimo realitu a na rozdíl od pana Okamury vám rád ukážu odhlasovaný text . Klidně o něm pojďme diskutovat.Zásadní je jedno: Evropská unie je demokratický klub. Bohužel se stalo, že. Odebrat jim část peněz je velmi mírný krok, který může jasně upozornit na to, že tady už je opravdu hranice přijatelného. Bude to fungovat lépe než sto dalších vlídných upozornění.A pokud se to panu Okamurovi zdá jako fašistické spiknutí a příchod totality, tak bych asi nejvíc doporučil, aby přestal hledat fašisty a konspirátory v EU a raději se podíval do zrcadla.